Comitê Paralímpico anuncia modalidades candidatas aos Jogos de 2028

O Comitê Paralímpico Internacional (IPC, sigla em inglês) anunciou nesta terça-feira (2) que 33 modalidades se candidataram para integrar o programa da Paralimpíada de Los Angeles (Estados Unidos), em 2028. Segundo a entidade, trata-se de um número recorde. A definição dos esportes selecionados sairá no fim de janeiro de 2023.

August 2, 2022