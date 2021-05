Como acessar sua carteira de bitcoin em segurança e sem riscos

Vamos falar um pouco sobre carteiras de criptomoedas. Por “criptomoeda”, eu me refiro principalmente ao Bitcoin. Em outras criptomoedas, a situação é semelhante e, se você estiver interessado nos detalhes, você pode descobrir sozinho.

Apesar do hype generalizado sobre criptomoedas e tecnologia blockchain, na minha opinião, poucas pessoas falam sobre a segurança destas soluções. Todos estão focados nas várias vantagens que a tecnologia blockchain fornece, discutindo mineração e saltos de valores de criptomoedas, enquanto a segurança é crítica, especialmente quando diz respeito a dinheiro ou livros de propriedade distribuídos.

Abaixo temos uma breve visão geral de carteiras de criptomoeda e sua segurança. Quanto mais eu mergulho neste assunto enquanto escrevo o artigo, mais eu me surpreendo que existem poucos hacks e saques de fundos de usuários do mesmo Bitcoin no mundo.

Bitcoins altamente protegidos são mais seguros que nosso dinheiro em contas seguras.

A segurança das nossas bitcoins depende ded:

A carteira na qual os fundos foram armazenados; A segurança de seu computador (por exemplo, antivírus); 3. De nós mesmos e das redes subjacentes sobre segurança de rede.

Armazenando bitcoins em carteiras online

Enquanto esta seja uma solução muito prática, você precisa estar ciente dos riscos que isso carrega. O site pode pode ser vítima de um ataque hacker ou um proprietário desonesto pode desaparecer com seus bitcoins. Se armazenarmos bitcoins em carteiras online, trocar btc para eth, devemos entender que sua segurança fica muito dependente de terceiros.

Nunca acesse sites através de redes WiFi inseguras ou hotspots.

Escolha serviços que possuem segurança adicional 2FA (autenticação de dois fatores)

É boa prática utilizar teclado virtual para entrar nestes tipos de sites. Isto diminuirá significativamente o risco de Trojans gravando sua senha.

Não entre em um local onde a transmissão não seja criptografada por SSL. Você pode descobrir facilmente pelo endereço que aparece na barra de pesquisa do navegador. Se o endereço começar com https://, o serviço é criptografado.

Se você abrir o link ara uma carteira bitcoin por email ou outro site, certifique-se de que este é o site que você deseja acessar.

Verifique se o site que você está visitando possui certificado de confiança – o cadeado ao lado do endereço na barra de pesquisa do navegador.

Observação:

* Nunca utilize a mesma senha para sites diferentes! Quando um site é hackeado e a senha é perdida, os hackers podem entrar facilmente em suas outras contas!

* Nunca salve a senha do site no seu navegador! Normalmente, os navegadores perguntam quando você acessa o site pela primeira vez.

* Nunca mantenha grandes quantias em carteiras online.

* Saia de sua carteira bitcoin ao terminar seu trabalho.

Requisitos da carteira

A primeira coisa a prestar atenção são as recomendações do próprio site bitcoin.org, a respeito da segurança utilizando uma carteira em perticular. Ao fazer o download, você verá 6 requisitos e informações sobre quais requisitos são atendidos por cada uma dessas carteiras e quais não são. A maioria dos requisitos são diretamente ou indiretamente relacionados à segurança de informação e, portanto, a segurança de seus fundos.