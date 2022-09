Como Cláudio Castro vai responder sobre chefe de Polícia do RJ preso

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi orientado por sua campanha a enumerar os feitos de seu governo na área de segurança pública quando for confrontado sobre a prisão do ex-secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski, em debates e sabatinas.

O próximo debate de candidatos ao governo do Rio de Janeiro acontece neste sábado (17/9) e será transmitido pelo SBT. Castro foi orientado a manter a postura de calma sobre o caso e não condenar e nem defender Turnowski, apenas seus feitos à frente da Secretaria de Polícia Civil.

O governador vem pedindo “calma” sobre o assunto e duvidando das investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro. Em entrevista ao RJ1, da TV Globo, nesta quarta-feira (14/9), Castro disse que as investigações “podem não ser bem assim” e que “apenas a Justiça poderá dizer”.