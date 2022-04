Como Fazer Cubos de Gelo Transparentes

Sabe aqueles cubos de gelo bem transparentes que deixam os drinks e bebidas ainda mais apetitosos?

Vou te ensinar um truque bem simples para conseguir que os seus gelinhos fiquem assim.

Basta ferver a água e colocar na forma de alumínio (porque as formas plásticas não são indicadas para altas temperaturas. Cobrir com filme plástico sem deixar ar entre o filme e a água e levar ainda quente para o congelador. O aquecimento da água remove as bolhas e congelamento mais lento deixa mais cristalino. Espero que tenham gostado!