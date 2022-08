Como foi o show de Demi Lovato em São Paulo? Artista encanta fãs com sua nova fase roqueira

Em sua oitava passagem pelo país, Demi Lovato agitou o Espaço Unimed, em São Paulo, na noite de ontem (30), com o primeiro show da turnê “HOLY FVCK”.

Demi mostrou todo seu lado Rock N Roll, nas músicas e nos figurinos durante sua apresentação, e fez a alegria dos fãs presentes!

Acompanhada por uma banda só de mulheres, Demi encantou o público ao cantar canções do seu novo álbum – o energético “HOLY FVCK” – e alguns hits clássicos do seu repertório – como “Skyscraper“, “Sorry Not Sorry” e “Cool for the Summer” – agora com um arranjo bem rock.

Atenciosa e preocupada com o público, Demi chegou a parar o show duas vezes para pedir ajuda para fãs que passaram mal, pedindo para que a equipe distribuísse água para a plateia.

Entre uma música e outra, Demi demostrou todo seu amor pelos fãs brasileiros: “Amo vocês. Vocês são a melhor plateia”.

Como serão os próximos shows de Demi Lovato no Brasil? Em São Paulo, Demi Lovato ainda faz mais um show nesta quarta-feira (31), no Espaço Unimed (antigo Espaço das Américas). Em seguida, ela chega em Belo Horizonte para sua apresentação na sexta-feira (2). E encerra sua passagem pelo Brasil com sua performance musical no próximo domingo (4), sendo uma das atrações do Palco Mundo no Rock in Rio 2022.

