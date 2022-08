Como Lula pretende responder a perguntas do JN sobre a Lava Jato

A campanha de Lula dá como certo que a sabatina do Jornal Nacional, da TV Globo, submeterá o ex-presidente a perguntas sobre o mérito dos processos enfrentados por ele na Operação Lava Jato. A entrevista acontecerá nesta quinta-feira (25/8).

Desde que recuperou os direitos políticos, Lula diz que foi absolvido das condenações no caso do tríplex e do sítio de Atibaia. O entorno do ex-presidente acredita que William Bonner e Renata Vasconcellos tentarão desconstruir a tese.

O STF anulou as sentenças por entender que os casos não deveriam ter sido julgados por Sergio Moro, mas não entrou no mérito das ações penais.

Os aliados de Lula o aconselharam a citar a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU, caso a sabatina trate do assunto. O Comitê determinou, em abril, que Lula teve garantias violadas pela Lava Jato e que o julgamento do petista foi parcial.

