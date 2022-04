Como Saber se o Fermento Seco Está Bom?

Na hora de usar o fermento biológico seco muita gente tem dúvida se ele ainda está bom. As vezes a gente utiliza uma parte do pacote e guarda o restante, como o fermento é bem sensível, sim, ele pode estar velho ou ruim para o uso. Então como saber se o fermento biológico seco está bom?

Faça uma misturinha com 1 colher (sopa) de farinha de trigo, 1/2 col. (chá) de açúcar, 1/2 col. (chá) do fermento seco e água em temperatura ambiente até virar uma pastinha. Deixe em local abafado (sugestão: dento do micro-ondas) se a temperatura ambiente estiver entre 20 e 28 graus o natural é que em 15 a 20 minutos a mistura esteja bem espumosa e com bolhas. Parecida com isso:

Se estiver assim, seu fermento está próprio para uso. Se não aumentar de volume e não ficar com bolhas, eles está impróprio para uso.