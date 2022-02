Como se tornar um instrutor de auto escola?

Destaque



Já ensinou alguém a dirigir e não ganhou nada por isso? Saiba como mudar essa realidade!

Quem sabe dirigir com certeza já teve aquele momento de ajudar um colega que está começando na direção. E esse é um momento muito importante na vida do condutor, que decide ali se quer ou não seguir nas vias com seu automóvel. Seja uma moto ou um carro, ônibus ou caminhão, para aprender a conduzir com eficiência, será necessário um profissional qualificado para introduzir o condutor no processo de habilitação.

Por isso, em 2010 o CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito, regulamentou a profissão de Instrutor de Trânsito (Instrutor de Auto Escola) e definiu como será o processo de Formação desse profissional. Primeiramente o candidato deverá atender aos seguintes pré-requisitos:

Ser maior de 21 anos;

Ser habilitado há mais de 2 anos;

Possuir o ensino médio completo.

Após a comprovação desses requisitos, o candidato deverá passar por um curso de Formação de Instrutores de Trânsito que a partir de 2020, começou a ser realizado 100% online. Além disso, o curso tem validade em todo território nacional e é obrigatório para quem deseja atuar na área.

Depois de concluir o curso, você poderá atuar como Instrutor Prático, Instrutor Teórico, Aulas para Habilitados, Palestras de Trânsito e muito mais.

O ganho médio da profissão de Instrutor de Trânsito gira em torno de R$ 2500,00, e o profissional pode elevar ainda mais o seu ganho.

Não espere mais um ano acabar para começar a mudar sua vida, entre em contato com a EFITRAN através do telefone 77 3422 6818 e dos Whatsapp 77 988531695 e 77 98863 9174.