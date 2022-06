Compadre Washington pode ser preso por não pagar pensão? Equipe do cantor se posiciona

O cantor Compadre Washington se manifestou após ser divulgado que sua prisão foi decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) por não pagamento de pensão. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, o vocalista do É o Tchan possui uma dívida de R$ 130 mil com Luiz Filipe, um dos 10 filhos do cantor que está prestes a completar 21 anos. De acordo com a publicação, o pagamento da pensão não é feito há dois anos. Em um comunicado divulgado neste sábado, 4, no Instagram, a equipe de Compadre Washington negou que ele pode ser preso a qualquer momento. “Não existe mandado de prisão expedido”, informou em nota. Também foi pontuado que “os únicos que têm acesso a esse processo são os advogados habilitados e as próprias partes, e será requerida uma apuração sobre quem violou a proteção do segredo de Justiça”. Procurado pela Jovem Pan, o TJ-SP informou que “casos que envolvem família correm sob segredo de Justiça” e, por isso, não possuem informações disponíveis sobre o processo.