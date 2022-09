Comportamento de Cara Delevingne preocupa e família planeja intervenção

O comportamento da atriz e modelo Cara Delevingne tem preocupado a família e também os fãs da artista. Na última segunda-feira, 5, a estrela de “Esquadrão Suicida” e “Cidades de Papel” chamou atenção no aeroporto de Los Angeles, nos Estados Unidos. Segundo divulgado pelo Daily Mail, a artista faria uma viagem no jatinho particular de Jay-Z e chegou no aeroporto duas horas atrasada. Cara, que usava uma camiseta estampada com o rosto da cantora Britney Spears, chegou a embarcar, mas desceu da aeronave após cerca de 45 minutos. Não ficou claro se ela foi convidada a se retirar do jatinho ou se saiu por vontade própria. O comportamento de Cara após o desembarque chamou atenção. Ela foi filmada andando de um lado para o outro, agitada, enquanto falava no celular e fumava. Dias antes, a atriz britânica foi flagrada com um semblante cansado fumando um cachimbo em seu carro. Conforme divulgado pelo The Sun, um amigo próximo de Cara, cujo nome não foi divulgado, acredita que a modelo precisa de ajuda. “Estamos todos incrivelmente preocupados. A situação está se acumulando há algumas semanas e a família de Cara está envolvida. Fala-se em algum tipo de intervenção para garantir que Cara receba a ajuda de que pode precisar”, declarou. “O consenso é que ela precisa de algumas semanas de descanso total – sem bebida, sem festas e, crucialmente, que faça algumas refeições saudáveis ​​e quentes. Cara é uma garota incrivelmente brilhante e ligada – mas até ela precisa de uma mão guia às vezes. Houve alguma conversa sobre colocá-la em um retiro de para um tipo de desintoxicação.”

Is Cara Delevingne in crisis? Pulling on a pipe while sitting in her car, looks ashen, with sunken cheeks and dark rings circling her eyes. That glow which propelled her to a huge fortune and global fame has faded and changed into shorts that showcased the bruises on her legs. pic.twitter.com/UAUHXGKPwF

— Lilian Chan (@bestgug) September 3, 2022