Compositor Fernando Magarça é morto a tiros na zona Oeste do Rio

O compositor Fernando Alberto da Silva, conhecido como Fernando Magarça, foi morto a tiros nesta quarta-feira, na Avenida Dom João VI, na zona Oeste do Rio de Janeiro. Magarça tem parcerias em músicas de artistas como Zeca Pagodinho, Dudu Nobre, Alcione e Xande de Pilares.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o músico já foi encontrado sem vida. Informação também confirmada pela Polícia Militar, quando agentes foram acionados para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Avenida e encontrou um homem, já em óbito, próximo a um veículo de passeio.

Magarça também era presidente da Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música.

A instituição divulgou nota afirmando que todos estão consternados e entristecidos com a notícia do seu falecimento, que pegou a todos de surpresa. A nota presta ainda solidariedade aos familiares e amigos do compositor e diz esperar que as autoridades públicas esclareçam o ocorrido.

