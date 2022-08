Compositor recusou liberar hit a Bruno & Marrone: “Não me arrependo”

O compositor Chico Amado, autor de sucessos de Bruno & Marrone como Vai Dar Namoro (2003) e Quer Casar Comigo (2005), não se arrepende de não ter liberado uma de suas músicas mais famosas para a dupla: Tá Bombando.

Em entrevista ao podcast do jornalista André Piunti, especialista em música sertaneja, Chico Amado relembrou a insistência de Bruno para gravar a música Tá Bombando, hit de 2006 lançado pelo compositor em parceria com o cantor Xodó.

“Falei: Bruno, poxa, se você regravar essa música Chico Amado & Xodó está morto, porque não tem como competir, não tem jeito. Bruno & Marrone já tinha estourado com Vai Dar Namoro, Quer Casar Comigo, as músicas nossas, e ele insistiu, insistiu, me ligou várias vezes. Eu entendia, a música era muito boa na época”, recordou Chico Amado.

O plano de Bruno & Marrone era regravar Tá Bombando no próximo DVD, em parceria com o grupo Tradição (na época liderado por Michel Teló). Chico Amado se preocupou com o futuro de sua dupla, mesmo com a promessa de Bruno de não trabalhar a música nas rádios.

Até mesmo o diretor da gravadora de Bruno & Marrone tentou convencer o compositor a liberar a música, que já havia sido ensaiada pela dupla para a gravação do DVD.

“Disse que não, e ele desligou. Aí o Bruno ligou de novo. Ficamos mais de uma hora no telefone. Falei: ‘Bruno, não vai rolar, não tem jeito de liberar essa música’. Era o primeiro CD da nossa dupla, estávamos preparados, com um repertório maravilhoso, e Tá Bombando alavancava esse projeto”, declarou o compositor.

Chico Amado finalizou dizendo que, apesar do dinheiro que perdeu ao não liberar Tá Bombando, não se arrepende: “O lado financeiro era muito bom na época, mas o meu lado sentimental superava isso, que era o sonho. Valeu a pena, se não eu não teria colocado o registro da dupla no mercado […] Hoje, não me arrependo de nada. Pelo contrário, agradeço a Deus por ter me dado sabedoria naquele momento”.

