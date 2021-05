Comprimidos de ecstasy são apreendidos dentro de brinquedo

Dois homens foram presos por equipes da Coordenação de Narcóticos, do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), após receberem um pacote com drogas sintéticas no Centro de Entregas de Encomendas dos Correios, no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Salvador, na quinta-feira (29).

Os suspeitos foram pegos com 100 comprimidos de ecstasy acondicionados dentro um carrinho de brinquedo. A encomenda saiu de São Paulo.

Os policiais da Narcóticos foram acionados pelo Setor de Segurança dos Correios. “Os suspeitos confessaram o crime e disseram que adquiriram os entorpecentes pela internet. Um deles nos levou até a sua casa, no bairro de Escada, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, onde realizamos mais apreensões”, detalha o delegado Adriano Moreira.

Foram encontrados na casa do suspeito, um quilo de maconha, 20 adesivos de LSD, cinco gramas de uma droga sintética, conhecida como DMT – Dimetiltriptamina, além de balanças de precisão e aparelhos celulares.

A ação interagências, entre a Coordenação de Narcóticos, do Draco, e o Setor de Segurança dos Correios, contou com o apoio da Coordenação de Operações Especiais (COE), da Polícia Civil.

O titular da 1ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Salvador), delegado Yves Correia, destacou a importância atuação interagências. “A integração com outras instituições, a exemplo dos Correios, contribui para o combate mais eficaz ao tráfico de drogas, em seus diversos modos de atuação”, pontuou.

A dupla de suspeitos foi autuada em flagrante por tráfico de drogas, passou por exames de lesões e está à disposição do Poder Judiciário. Os entorpecentes serão periciados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Ascom-PC / Tony Silva