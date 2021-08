COMUNICADO de abandono de emprego

Destaque



Publicado em 20 de ago de 2021 e atualizado às 19:31

Solicitamos que o Sra. ERISMARCIA CASSI DA CRUZ, na função de TRAB.AGRICOLA POLIVALENTE, com CTPS de número: 91908, Série: 0083-BA, tendo em vista que outras tentativas de localizar a mesma ocorreram sem sucesso. Assim Solicitamos o comparecimento de V. Sa. ao estabelecimento desta Empresa, no prazo de 72 horas, no intuito de justificar suas faltas que vêm ocorrendo desde o dia 26/03/2021, sob pena de caracterização de Abandono de Emprego, ensejando a justa causa do seu contrato de trabalho conforme dispõe o artigo 482, letra i da CLT.

Olam Agrícola Ltda – CNPJ:07.028.528/0040-24

Rodovia BA 283, Margens do Rio Caraíva, Zona Rural

Porto Seguro, Bahia, Brasil, CEP: 45.810-000