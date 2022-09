COMUNICADO de abandono de emprego

“Solicitamos a presença do colaborador o Sr. MURILLO DE JESUS REIS, tendo em vista que o mesmo não comparece a empresa há mais de 30 dias.

Assim reforçamos e convidamos o mesmo a contactar a empregadora, a fim de justificar as faltas ocorridas desde o dia 02 de agosto de 2022, dentro do prazo de 72 horas a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.

Esgotado esse prazo, o caso será incurso na letra “I” do artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (abandono de emprego), o que configurará seu desligamento desta empresa.

EMPRESA: EDILENE MOREIRA SILVA (AÇOUGUE DO LÉO).