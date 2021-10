Comunidades tradicionais e indígenas retomam Praia da Biquinha em Cumuruxatiba-BA

Destaque



Publicado em 17 de out de 2021

A comunidade dos Guedes com apoio dos indígenas das Aldeias Tibá, Dois Irmãos, Kai e de moradores locais realizaram a abertura da estrada para a Praia da Biquinha, em Cumuruxatiba, Prado, Bahia. Na manhã deste sábado, 16, as cercas feitas arbitrariamente por um fazendeiro foram rompidas para garantir o acesso ao local.

Há aproximadamente dois anos a estrada foi fechada, de acordo com relatos dos moradores. Outras duas estradas também foram fechadas. A praia está localizada no território indígena de Comexatiba e é fonte de sustento para pescadores e marisqueiros nativos do território.

A praia vem sendo cercada por fazendeiros que visam lucrar com a especulação imobiliária no litoral. As comunidades ressaltam ainda que o acesso às praias é um direito da população e ninguém que se diga proprietário de terras na região tem autoridade para bloquear as estradas.

A região é uma das mais paradisíacas de Prado, porém sofre com conflitos de terras decorrentes da invasão que se reedita há mais de 500. A falta de demarcação das terras indígenas, irregularidades provocadas por desvios no INCRA e a pressão de fazendeiros e pistoleiros sobre os moradores são questões centrais do conflito.