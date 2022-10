Conab aponta aumento de preços de sete hortifrútis em setembro

Depois de constantes quedas nos preços desde maio, a batata voltou a subir nas principais Ceasas – Centrais de Abastecimento do país, em setembro deste ano: uma alta superior a 18%.

Levantamento da CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento, divulgado nesta terça-feira (18) aponta que, além da batata, outros hortifrútis ficaram mais caros: cenoura, cebola, banana, laranja, maçã e mamão.

Para a companhia, a alta dos preços se deve, entre outros fatores, à redução na oferta de frutas e hortaliças nos principais mercados atacadistas do Brasil, devido às chuvas. O Gerente de produtos hortigranjeiros e da sociobiodiversidade da CONAB, Marisson Marinho, explica o que aconteceu com a batata, que sofreu o maior reajuste.

Na Ceasa do Distrito Federal o preço da batata chegou a subir mais de 70%, seguido do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Por outro lado, a alface foi o único horti com queda no preço, ficando 11% mais barata.

A baixa produção também explica o aumento nos preços da banana, laranja, maçã e mamão. A banana subiu mais de 15%, em relação a agosto, a maior alta entre as frutas.

Marisson Marinho, da CONAB, explica que frutas mais caras e poder de compra da população reduzido, resultou numa queda de 6% no consumo desse tipo de alimento.

Entre as frutas, a única que caiu de preço nas Ceasas foi a melancia: uma queda de quase 20% em relação ao mês de agosto.

Economia Brasília Nádia Faggiani / Guilherme Strozi Sayonara Moreno – Repórter da Rádio Nacional batata cenoura Cebola Banana Laranja Maçã mamão Inflação Conab horitifruti 145:00