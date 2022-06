Conab estima que safra de grãos alcance 271,3 milhões de toneladas

A safra de grãos brasileira 2021/2022 deve alcançar 271,3 milhões de toneladas segundo informou a Conab – Companhia Nacional de Abastecimento. A estimativa, que faz parte do 9º levantamento da safra, divulgado nesta quarta-feira, aponta ainda um ganho de 15,8 milhões toneladas na comparação com a safra de 2020/2021.

Segundo a Conab, esse aumento na produção é explicado por um melhor desempenho do milho que apresentou crescimento de 32,3%, mesmo com as perdas causadas pelo comportamento climático e o baixo índice pluviométrico na Região Centro-Sul.

A área plantada total plantada no país ficou estimada em 73,7 milhões de hectares, um crescimento de 5,7% se comparada à safra 2020/21. As maiores áreas são destinadas ao cultivo de soja com 40,9 milhões de hectares e de milho com 21,6 milhões de hectares plantados.

Para a safra de milho é esperada uma produção total de 115,2 milhões de toneladas, elevação de 32,3% em comparação com a safra 2020/21.

Em relação à soja a produção estimada será 10,1% menor que à safra anterior e deve ficar em 124,3 milhões.

O arroz também terá uma produção menor do que a da safra passada. A queda estimada é de 9,9%. Com isso a safra deve ficar em 10,6 milhões de toneladas.

Já as safras de feijão e de algodão terão aumento em relação ao período anterior. Na de feijão, a Conab estima um aumento de 6,6% em relação à safra anterior, com a produção ficando em 3,1 milhões de toneladas. E na de algodão deve ter um crescimento de 19,3% e a estimativa é que a safra seja de 2,82 milhões de toneladas de pluma.

Já as culturas de inverno, como aveia, canola, centeio, cevada, trigo e trigo estão em fase de plantio. A produção deve ficar em 10 milhões de toneladas, das quais 8,4 milhões de toneladas para o trigo e 1,2 milhão para a aveia.

