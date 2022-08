Conab: produção de grãos deve atingir 308 milhões de toneladas

As primeiras projeções para a produção de grãos para a safra 2022/2023 apontam para uma colheita de 308 milhões de toneladas. Segundo dados divulgados nesta quarta-feira (24), em Brasília, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o resultado é impulsionado, principalmente, pelo bom desempenho dos mercados de milho, soja, arroz, feijão e algodão.

De acordo com os números, que apresentam as principais variáveis de mercado e as tendências para as culturas, a produção total destes cinco principais produtos cultivados no país, e que correspondem a mais de 90% da produção brasileira de grãos, está estimada em 294,3 milhões de toneladas.

A perspectiva da Conab aponta um cenário recorde na produção da soja, e aumento da produção do algodão , mas as incertezas do cenário econômico mundial podem restringir esse crescimento.

Já no caso do arroz e do feijão a área cultivada deve apresentar uma nova redução na safra. Com o elevado custo de produção, os agricultores tendem a optar por culturas que apresentam melhores estimativas de rentabilidade e liquidez, como milho e soja.

Para o milho, na primeira safra é esperada uma leve queda de área, uma vez que o cereal concorre com a soja. Já na segunda safra do grão, é estimado aumento tanto da área como da produtividade, o que pode resultar em uma expansão de 8,2% em relação à safra anterior.

*Com informações da Agência Brasil

