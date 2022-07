Conceito de acampamento de luxo chega ao Litoral Norte da Bahia

É possível gostar da natureza e odiar o perrengue de acampar sem a menor infra-estrutra? Pensando no público que não abre mão do conforto, surgiu uma nova tendência de hospedagem, usada em países como Estados Unidos, Nova Zelândia, África e Chile chamada “glamping” (“acampamento com galmour” em tradução livre). E, claro, a Bahia não podia ficar de fora.

O Berilo de Aruá fica na Reserva Sapiranga, a 90 quilômetros de Salvador, em meio à diversidade natural da região. São ao todo 600 hectares de Mata Atlântica com praias, lagoa, cachoeira e diferentes espécies de flores e plantas nativas. Monalisa Leal Melo e Bruno Prata são os proprietários e moradores do local. “Esse foi um conceito que a gente conheceu durante a pandemia. Já tínhamos o terreno e a ideia de construir algo dentro da ideia de estadia, mas que fugisse do modelo tradicional, como pousadas. Glamping é um conceito recente no Brasil, tomou proporção maior no país durante a pandemia”, afirmou Monalisa.

Entre as atividades proporcionadas pelo local para os hóspedes estão passeios de bike, buggy e cavalo e aluguel de stand-up, além de serviços como massagens relaxantes com pedras quentes, ventosaterapia ou reflexologia. O espaço não oferece o serviço de café da manhã, mas indica parceiros que entregam cestas de café e é feito exclusiva para casais: crianças e animais de estimação são proibidos.

