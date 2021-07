Concessionária em Itamaraju está parcelando motos em até 48 vezes

Destaque



Publicado em 1 de jul de 2021 e atualizado às 09:19

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

A concessionária MOTO FÁCIL representante exclusiva da indústria de motos SHINERAY no município, oferece a oportunidade aos clientes em adquirir sua motocicleta em até 48 vezes, sem comprovação de renda.

De forma visionária o diretor da concessionária, tem acompanhado a realidade, buscando seguir as tendências de mercado. Atualmente a demanda destacada por meios de transporte rápido, mas direcionadas a pessoas com renda volátil.

Flexibilizar as oportunidades sempre permite avanços no mercado. Foi com esse pensamento que a direção da MOTO FÁCIL, decidiu tomar a iniciativa de vender motos com prazos, facilidade no pagamento e sem exigências comuns nas demais financeiras.

Com financiamento facilitado, o cliente poderá ter acesso e receber a moto no mesmo dia.

O diretor afirma que o cadastro poderá ser efetuado até mesmo pelo Whatsapp (73) 99962-0031 ou (73) 99954-1399, ou faça uma visita à loja Localizada na Avenida ACM 463 no Centro de Itamaraju (Ao lado do Laboratório Santa Maria).