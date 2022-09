Concurso cultural A Voz de Camaçari Kids faz seletiva para a semifinal neste final de semana

Seletiva acontece neste sábado, 03, no Teatro Cidade do Saber, e exibição do programa será no domingo, 04.

O concurso cultural A Voz de Camaçari Kids vai definir neste final de semana os artistas mirins que irão para a semifinal do programa. Os telespectadores poderão conferir a atração neste domingo, 04, às 16 horas, na TV Camaçari Cultura, no canal 1.4 da TV Litorânea. A exibição acontece simultaneamente pelo canal do YouTube, onde o programa ficará disponível para ser assistido posteriormente. A Voz de Camaçari Kids conta também com interpretação em Libras, Língua Brasileira de Sinais.

Entre as crianças que disputam a fase de shows nível 3 rumo à semifinal estão Alan Rosa, Arthur Luz, Duda Lyra, Gustavo Medeiros, Maria Flor, Marilia Reis, Monalinda, Teca Santos e Vivi Matos. Destes, seis se classificarão para a semifinal, e os outros três que deixarem o programa receberão R$ 2 mil pela participação.

Apresentado por Márcia Tude, secretária municipal de Cultura, e Anderson Hassys, o programa tem a participação de Wash Malik junto à plateia, dos jurados Elly Nascimento, Paulo Carrilho e Neide Telles, e performance do ballet e da banda A Voz. Neste final de semana, a edição contará com a participação dos cantores Milena Rodrigues, Maria Laura, Guímel e Val Canto Samba.

O concurso A Voz de Camaçari Kids, promovido pela Secretaria da Cultura (Secult) em parceria com o projeto Prefeito Amigo da Criança (PPAC), é voltado para crianças e adolescentes de 09 a 17 anos residentes do município, e oferece R$ 88.500 em premiação, inclusive, contemplando todos os participantes.

Confira o cronograma das próximas etapas:

Ao todo, 80 cantores mirins foram inscritos no programa e, após as audições realizadas no dia 20 de junho, 30 candidatos foram selecionados para a fase de apuração, em três diferentes datas (30 de julho, 06 e 13 de agosto), com 10 apresentações em cada data, e cinco classificados para a fase de shows. Os que deixaram o programa receberam R$ 500. Na fase de show nível 01 (no dia 20) e 02 (neste sábado), os três eliminados em cada programa receberam, cada, R$ 1 mil.

– Fase de shows nível 3: dia 03 de setembro, com 09 apresentações e 06 classificados. Os três eliminados recebem, cada, R$ 2 mil.

– Semifinal: dia 10 de setembro, com 06 apresentações, 03 classificados. Os três eliminados recebem, cada R$ 2,5 mil.

– Final: dia 17 de setembro, com 03 apresentações e premiações de R$ 10 mil para o 3º lugar, R$ 20 mil para o vice-campeão e R$ 30 mil para o grande vencedor.

Assessoria de Imprensa: Lume Comunicação Integrada

Informações: Maíra Côrtes – (71) 99345-9596

Coordenação Executiva: Sílvio César Tudela – (71) 99122-9222

Direção Executiva: Cristina Barude – (71) 99973-9171

www.lumecomunicacao.com.br