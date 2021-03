Concurso Internacional de Redação de Cartas tem prêmios de até R$ 10 mil

Instituições de ensino, professores e estudantes de todo o país têm até o dia 26 de março para se inscrever no 50º Concurso Internacional de Redação de Cartas, promovido pela União Postal Universal (UPU/ONU) e realizado no Brasil pelos Correios.

O objetivo do certame é melhorar a alfabetização de jovens por meio da redação de cartas, incentivando a expressão da criatividade e o aprimoramento dos conhecimentos linguísticos de crianças e adolescentes. Para este quinquagésimo concurso, o tema da redação é: “Escreva uma carta a um familiar, contando sobre sua experiência da Covid-19”.

Para participar, escolas públicas e privadas devem selecionar, entre as redações de seus alunos, até duas cartas para representá-las na fase estadual. A melhor redação de cada Estado concorre ao prêmio nacional, quando é escolhida apenas uma carta, que irá representar o Brasil na fase internacional.

A escola e alunos vencedores podem ganhar prêmios de até R$ 10,5 mil e R$ 10 mil, respectivamente.

Todas as informações sobre o concurso, como formulário de redação, ficha de inscrição e endereço para o envio dos documentos estão disponíveis no endereço: https://www.correios.com.br/concursocartas.

Escrever com o coração – O Concurso Internacional de Redação de Cartas completa cinco décadas em 2021, estimulando estudantes brasileiros a conhecerem e desenvolverem suas capacidades e talentos.

Esse foi o despertar vivido por Sara Luisa, do Espírito Santo, ganhadora nacional do concurso de 2019. “Posso dizer que ele me abriu os olhos para ver o quanto eu amo escrever. Afinal, foi a primeira vez que eu escrevi um texto sabendo que pessoas que eu não conheço iriam ler. Além disso, o concurso confirmou também, para mim, o quanto é importante ter a leitura e a escrita na minha vida”.

Sara dá dicas importantes para as crianças e adolescentes que querem participar do concurso, como se preparar para o processo de redação, conhecer as regras e orientações do edital, pesquisar sobre o tema e, por fim, um conselho especial: “escrevam com o coração. As palavras tocam as pessoas de forma especial quando escritas com o coração”, garante Sara.

Concursos anteriores – Na disputa internacional, o Brasil já ganhou 3 medalhas de ouro (1972/1988/2006), 2 medalhas de prata (1978/1980), 2 medalhas de bronze (1992/2015) e recebeu menções honrosas em 2009, 2012, 2016, 2017 e 2018. Na classificação internacional, o Brasil só é superado pela China (5 medalhas de ouro).

Vale lembrar que o concurso de 2020 foi cancelado no Brasil, em decorrência da pandemia de coronavírus, que desencadeou o fechamento de escolas.

