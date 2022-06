O mês de junho chega com muitas oportunidades de concursos públicos para os candidatos de nível médio de escolaridade, e uma dessas vagas pode ser a sua chance para garantir uma vida de estabilidade.

São muitos editais previstos em diversas áreas de atuação, diferentes órgãos e estados. Por isso, iremos listar os principais certames para que você tome a sua decisão e busque o seu sonho.

Confira no portal Direção Concursos, parceiro do Metrópoles, quais são os órgãos e os estados que já estão com editais previstos.

Mais sobre o assunto Concursos & Empregos Concurso: Anac solicita novo edital para preencher 169 vagas



Concurso Concurso com salários de até R$ 13 mil abre inscrições na Paraíba



Concurso País tem 20 mil vagas em 151 concursos com salários de até R$ 32 mil



Emprego Indústria prevê abrir 2 milhões de vagas até 2025. Veja os cargos



O post Concursos: confira 14 editais previstos em junho para nível médio apareceu primeiro em Metrópoles.