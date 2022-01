Conder conclui o mapeamento de nove municípios atingidos pelas chuvas

Giro no Mundo



Publicado em 5 de jan de 2022 e atualizado às 21:40

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

As equipes de Engenharia e do Social da Conder já concluíram o trabalho de identificação e dimensionamento dos estragos provocados pelas fortes chuvas em nove municípios do sul e extremo sul do estado, como parte da primeira fase da Operação SOS Chuva. Em 22 dias, 76 localidades foram visitadas, totalizando o mapeamento de cerca de dois mil imóveis, que vão precisar ser remanejados. As atividades prosseguem em outras cidades também afetadas.

O levantamento foi realizado nos municípios de Medeiros Neto, Jucuruçu, Itamaraju, Prado, Vereda, Andaraí, Ruy Barbosa, Teolândia e Mutuípe. No mapeamento realizado pelas equipes, nas visitas de campo, são recolhidos os dados preliminares.

Nos municípios de Jucuruçu e Itamaraju, nas quatro localidades visitadas, 580 imóveis, situados à margem do Rio Jucuruçu, foram prejudicados, sendo que deste total 123 foram totalmente destruídos. Já em Medeiros Neto, as águas dos rios Itanhém e Água Fria causaram mais estragos na sede do município e nos distritos de Nova Lídice e Vila Mutum, onde 22 edificações estão condenadas.

Das 15 áreas mais afetadas e visitadas pelas equipes da Conder na cidade de Prado, 168 imóveis foram mais prejudicados por problemas de drenagem, como ocorreu no bairro São Brás e na localidade de Portelinha. No município de Vereda, segundo levantamento técnico, das 132 edificações, localizadas em cinco áreas, além de problemas de falta de infraestrutura, como rede de drenagem e esgoto, na região de São José da Vereda, há também a construção de casas em área de encosta.

Em Andaraí, Ruy Barbosa, Teolândia e Mutuípe, o trabalho da Conder para identificar os imóveis e dimensionar os estragos causados pelas chuvas foi realizado em 45 localidades, onde 467 imóveis foram afetados.

As causas mais frequentes dos estragos em residências e prédios institucionais estão relacionadas com construções próximas à encosta, onde houve deslizamento de taludes, a exemplo de Andaraí, Teolândia e Mutuípe. Já na cidade de Ruy Barbosa, os prejuízos foram ocasionados mais por problemas de drenagem.

Fonte: Ascom/Conder