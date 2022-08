Condutor de carreta morre em acidente na BR-101, em Itamaraju

Um grave acidente na rodovia BR-101, durante a madrugada deste sábado (06), vitimou o condutor de um veículo de carga.

O trágico acidente ocorreu no trecho entre os municípios de Itamaraju e Teixeira de Freitas, na altura do KM 838. O condutor identificado como Anderson Tadeu Alexandre (39 anos), perdeu o controle da carreta Volvo FH 460, de cor prata e placa BEN-1E56, licenciada em Barra do Choça (BA), que acabou tombando.

A vítima ficou presa aos destroços do veículo, sendo necessário a notificação e deslocamento dos militares do 18º Grupamento de Bombeiros.

Os bombeiros promoveram o desencarceramento do corpo e uma guia de levantamento cadavérico foi autorizado pelo delegado plantonista Maderson Souza Dias.

O corpo foi removido e transferido pelo servidor público Anderson Barbosa e encaminhado para o IML de Itamaraju.

Exames periciais foram efetivados e o corpo será liberado aos familiares.