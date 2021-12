Condutor pede controle e veículo cai em ribanceira

Destaque



Publicado em 4 de dez de 2021 e atualizado às 17:55

Profissionais do SAMU 192 receberam o chamando informando que ocupantes de um veículo de passeio haviam sofrido um acidente na rodovia BR-101 e necessitava de atendimento médico.

O registro do acidente foi no KM 816, entre os municípios de Itamaraju e Teixeira de Freitas, envolvendo um veículo FIAT Uno de cor prata e placa NZN-4J65, licenciado em Itapetinga (BA). Que acabou perdendo o controle e despencando numa ribanceira as margens da rodovia.

A equipe de socorristas, prestaram os atendimentos aos feridos que ocupavam o veículo de passeio, posteriormente lhes encaminharam para o hospital municipal para efetivação de exames clínicos.

Após observação e sem graves lesões foram liberados da unidade hospitalar.

O posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi informada sobre o acidente e autorizou a remoção do veículo do local do acidente.

As autoridades orientam aos condutores que redobrem a atenção ao transitarem na rodovia neste momento de chuva e festejos de final de ano. Conduzirem de forma responsável, seguindo as normas e leis de trânsito.