Confiança de comerciantes aumenta 7,8% em comparação com ano passado

Nesse mês de agosto, a confiança do empresário do comércio aumentou 7,8% na comparação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com os dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

As razões para esse número seriam as medidas de suporte à renda que o governo vem destinando até o fim do ano. Mesmo assim, o empresário deve passar por desafios, como explica a economista da CNC responsável pela pesquisa, Izis Ferreira.

Para os próximos meses, segundo a pesquisadora da CNC, a expectativa é de queda nesse número por causa da proximidade das eleições.

Tatiana Alves – Repórter da Rádio Nacional