Confiança de serviços subiu 1 ponto em setembro para 101,7 pontos

O Índice de Confiança de Serviços, medido pelo IBRE – Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, subiu 1,0 ponto em setembro, alcançando 101,7 pontos, maior nível desde março de 2013, quando atingiu a marca de 102 pontos. Em médias móveis trimestrais, o ICS também avançou 1,0 ponto.

O economista Rodolpho Tobler avalia que há uma alta possibilidade de que esse quadro de melhora persista….

A alta do Índice de Confiança de Serviços neste mês foi influenciada principalmente pela melhora na avaliação das empresas sobre a situação corrente, cujo avanço foi 1,7 ponto, para 101,8 pontos, maior nível desde novembro de 2012. O Índice de Expectativas também teve variação positiva, chegando a 101,7 pontos, recorde em nos últimos 11 meses.//

A melhora da confiança do setor de serviços em setembro contribuiu para o avanço do índice em médias trimestrais. No segundo trimestre, a alta foi puxada por serviços prestados às famílias e serviços de transporte. Nesse último trimestre, a alta foi mais tímida. No entanto, continuou sendo disseminada em quase todos os segmentos da pesquisa.

O ICS é composto por quatro quesitos, abrangendo os setores de serviços excluindo governo, setor saúde, parte das atividades de ensino, setor financeiro e comércio.

Economia Rio de Janeiro Tatiana Alves – Repórter da Rádio Nacional indústria Índice serviços 139:00