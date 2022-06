Confiança do comércio tem maior nível desde março de 2020, diz CNC

O crescimento do volume de vendas tem gerado perspectivas positivas no varejo. É o que aponta o resultados do Índice de Confiança do Empresário do Comércio de junho. O indicador, apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, cresceu 5,1% em relação a maio e, na comparação com junho do ano passado, o avanço é ainda mais expressivo: 24,4%.

Com isso, o índice alcançou a marca de 122,4 pontos, a maior desde março de 2020, quando foi decretada a pandemia de covid-19.

Na avaliação dos economistas da CNC, a despeito da inflação e dos juros elevados, as medidas de suporte à renda estão produzindo efeitos positivos. O auxílio emergencial e os saques extraordinários do FGTS, por exemplo, têm estimulado o consumo e possibilitado o pagamento de dívidas.

Os especialistas da confederação analisam, ainda, que o comércio tem recorrido à substituição de marcas caras por outras mais baratas, para evitar a queda das compras nesse contexto de disseminação da inflação. E tem dado certo. Tanto o momento presente, quanto as perspectivas para o futuro foram melhores avaliadas pelos empresários do comércio nesse mês de junho.

O subíndice de Condições Atuais do Setor chegou a 107,1 pontos e o de Expectativas atingiu 152,4 pontos, após o terceiro aumento consecutivo.

Ainda segundo a pesquisa da CNC, apesar das margens comprimidas e do custo do crédito mais alto, a percepção dos empresários sobre o nível dos estoques diante da programação das vendas foi a melhor desde abril de 2020.

