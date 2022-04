Confiança do comércio volta a crescer após dois meses de queda

Após dois meses de expectativas negativas em relação à economia do país, os empresários do comércio voltaram, neste mês de abril, a acreditar em melhores resultados.

O Icec (Índice de Confiança do Empresário do Comércio) subiu 2% em abril, alcançando 118 pontos e acumulando, no quadrimestre, alta de 0,86%. Os dados divulgados nesta terça-feira, são da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Nos quatro primeiros meses do ano passado, o indicador acumulou queda de 9,24%.

O presidente da CNC, José Roberto Tadros, avalia que a percepção mais positiva dos comerciantes pode estar relacionada às vendas de Páscoa e ao otimismo em relação às vendas para o Dia da Mães. A expectativa pelo décimo terceiro salário dos aposentados, o aumento da participação do crédito consignado de 35% para 40% no endividamento e a entrada na economia dos recursos de saques do FGTS também colaboraram para o resultado. Outro fator que Tadros considera relevante é a percepção de efeitos da evolução gradual do mercado de trabalho.

A única queda registrada na composição do Icec foi no subíndice relativo à contratação de funcionários, que apresentou retração de 0,1%.

