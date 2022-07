Confiança do Empresário do Comércio tem avanço pelo 4º mês seguido

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio registrou avanço pelo quarto mês consecutivo em julho, de 1,5%. Apesar da alta ter sido mais modesta agora do que nos meses anteriores, o resultado fez o indicador alcançar 123,1 pontos, o que é 14,2% a mais do que em julho do ano passado.

Os especialistas da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, responsável pela pesquisa, avaliam que o bom resultado se deve à retomada do consumo represado durante a pandemia de covid-19. Também estão contribuindo as medidas de apoio do governo federal, como o saque emergencial do FGTS e o Auxilio Brasil.

Entre os subíndices que compõem o indicador se destaca o alta de 4,7% no que mede as Condições Atuais do Empresário do Comércio. Também chama a atenção o avanço de 1,6% nas Intenções de Investimentos na Contratação de Funcionários, o terceiro consecutivo. Em um ano, esse incremento ficou em 7%, com 77,2% dos tomadores de decisão no varejo afirmando que pretendem ampliar o quadro de pessoal dos seus estabelecimentos.

Por outro lado, após três meses de alta, as expectativas dos comerciantes para o próximo trimestre apresentaram queda, o que reflete a inflação e os juros altos e as incertezas trazidas pelas eleições. Ainda assim, a CNC revisou para cima a expectativa do volume de vendas este ano: de aumento de 2,0% ao invés de 1,7%.

A análise por setores aponta que os lojistas de artigos de vestuário, tecidos, acessórios e calçados são os mais otimistas, com o índice de confiança atingindo 131,6 pontos. O crescimento ficou em 1,4% em relação a junho e em 38% na comparação com julho de 2021.

Segundo a análise da CNC, o comportamento é justificado pela retomada dos eventos, viagens, lazer e entretenimento fora de casa e também do próprio trabalho presencial, o que motiva a compra desse tipo de produto.

Confiança do empresário do comércio cresce 1,5% de junho para julho