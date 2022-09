Confiança dos empresários do comércio tem queda em setembro

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio marcou 125,5 pontos em setembro, com redução de 2,6% no mês, com ajuste sazonal. Em um ano, a confiança aumentou 5,2%, efeito da retomada da circulação dos consumidores. Embora o otimismo dos comerciantes tenha evoluído positivamente este ano, o índice ainda está 2,7 pontos abaixo do nível antes da pandemia.

Os dados fazem parte da pesquisa mensal da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e foram divulgados nesta terça-feira.

A exemplo do que aconteceu em agosto, a avaliação das condições atuais da economia brasileira apresentou a maior redução no mês, de 7,1%, influenciada pela piora na percepção sobre o desempenho do comércio, com diminuição de 8,1%.

As expectativas dos comerciantes para os próximos meses tiveram ligeira redução de 0,2% em setembro.

Mas melhorou a perspectiva para o desempenho da economia no curto prazo, com alta de 0,4%.

O desejo do setor varejista para a renovação dos estoques avançou 1,2% entre agosto e setembro, depois de dois meses de queda.

Em um ano, a intenção de investir nos estoques cresceu 4,4%, com a diminuição da proporção de comerciantes que consideram os estoques acima do adequado. Naquele mês, 24,4% dos varejistas acreditavam ter mais mercadorias do que deveriam, enquanto essa proporção era de 25,1% há 12 meses. Desde junho, a intenção de investir em estoques cresce mais entre empresas com mais de 50 funcionários.

