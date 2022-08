Confiança empresarial no Brasil cai 0,3 ponto em julho

O ICE – Índice de Confiança Empresarial ficou em 0,3% em julho. Mas, em médias móveis trimestrais, o indicador mantém a tendência de crescimento, conforme divulgou, nesta segunda-feira (01), o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas.

Na análise da FGV, houve queda em todos os setores que integram o Índice (Indústria, Comércio e Construção) com exceção do setor de Serviços, que registrou melhora em julho, com alta de 2 pontos da confiança. Segundo a FGV, esta é a primeira vez, desde maio de 2012, que o setor registra o maior nível de confiança entre os setores que compõem o Índice.

Na Indústria de Transformação e na Construção, a queda da confiança foi influenciada por uma piora nas expectativas, enquanto no Comércio as avaliações foram menos favoráveis nas duas dimensões temporais da pesquisa.

O superintendente de Estatísticas Públicas do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, Aloísio Campelo Júnior, explica que o percentual de julho interrompe uma sequência de quatro altas consecutivas. Mas que as perspectivas para o terceiro trimestre ainda são favoráveis.

Assim como os demais indicadores de confiança, o ICE é formado por dois componentes principais. O Índice de Situação Atual Empresarial, que subiu 0,3% em julho.// E o Índice de Expectativas, que recuou 2,1 pontos.

A coleta do Índice reuniu informações de 3.940 empresas, entre os dias primeiro e 27 de julho.

