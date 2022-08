Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia nesta terça (30)

As informações são divulgadas pelas assessorias de campanha

ACM Neto (União Brasil)

Manhã

8h – Entrevista para a Rádio Sociedade

9h30 – Carreata na Cidade Baixa – Concentração na Rua Aterro do Joanes, no Lobato

Tarde

Reuniões internas com equipe de campanha

Noite

18h – Caminhada e comício em Pojuca – Concentração na Praça Juracy Magalhães

Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

8h – Ipirá | Entrevista para rádio local.

9h – Salvador | Acompanha Otto Alencar no debate do G1.

10h – Salvador | Gravação do programa eleitoral.

Tarde

12h – Livramento de Nossa Senhora | Entrevista para rádio local.

14h – Salvador | Gravação do programa eleitoral.

Noite

19h15 – Salvador | Entrevista para TV Aratu.

João Roma (PL)

Manhã

07h30 – Entrevista à Rádio Transbrasil, de Feira de Santana

09h – Encontro com empresários do mercado imobiliário, na Ademi Bahia

12h – Entrevista à Rádio Cidade, de Brumado



Tarde

14h – Visita à entidade de Apoio ao Combate ao Câncer Infantil, em Simões Filho



Noite

18h30 – Inauguração de Comitê de Campanha, em Entre-Rios

Kleber Rosa (PSOL)

Manhã

8h Entrevista à Rádio Piatã FM, ao programa Piatã Notícias, apresentado por

Rafael Albuquerque e Jhone Sampaio,40min

10:30 Atividade de rua com o deputado estadual Hilton Coelho (PSOL)

12 às 13h Entrevista à rádio Salvador FM, ao programa “Bahia Notícias No Ar”, apresentação de Maurício Leiro e Rebeca Menezes

Tarde

13h 30min Feijão de Ogum no terreiro Unzó Kawungemi, localizado no bairro da Liberdade

Noite

Reunião com coordenação de campanha

Giovani Damico (PCB)

Manhã

10h – Visita ao Bairro de Mussurunga e Panfletagem, convidando para o Lançamento do Comitê de Campanha | Salvador

Tarde

13h – Entrevista com a Rádio Mix Bahia FM- | Conceição do Jacuípe

16h – Reunião de organização do Comitê de Campanha de Alagoinhas| Alagoinhas

Noite

19h – Entrevista com o Instituto de Educação Política e de Cidadania| Salvador