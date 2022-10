Confira a lista dos vencedores do Prêmio Multishow 2022

O Prêmio Multishow 2022 reuniu, nessa terça-feira (18/10), os artistas que que mais se destacaram na música brasileira. O evento contou com vários músicos, cantores, bandas, produtores e artistas. A apresentação ficou a cargo de Marcos Mion, Gloria Groove e Linn da Quebrada.

E a cerimônia de entrega dos prêmios consagrou novos nomes da música e reiterou a força de veteranos, como a cantora Anitta. Ela se tornou a mais premiada da noite, com três vitórias.

Confira a lista completa dos concorrentes e dos vencedores:

Música do Ano Acorda Pedrinho – Jovem Dionísio

Desenrola Bate Joga de Ladin (Part. DJ Biel do Furduncinho) – L7nnon, Os Hawaianos e DJ Bel

Envolver – Anitta – Vencedora

Fé – IZA

Maldivas – Ludmilla

Malvadão 3 – Xamã, Gustah e Neo Beats

Vampiro – Matuê, WIU e Teto

Vermelho – Gloria Groove

Grupo do Ano Jovem Dionísio

Afrocidade

Bala Desejo

Black Pantera

Gilsons

Grupo Menos é Mais

Lagum – Vencedores

Raça Negra

Dupla do Ano Anavitória

Diego & Victor Hugo

Henrique & Juliano

Jorge & Mateus

Maiara & Maraisa – Vencedoras

Matheus & Kauan

Tasha & Tracie

YOÙN

Álbum do Ano Lady Leste – Gloria Groove

LUME – Filipe Ret – Vencedor

Numanice #2 – Ludmilla

Pirata – Jão

Pra Gente Acordar – Gilsons

QVVJFA? – Baco Exu do Blues

Sobre Viver – Criolo

Versions of Me – Anitta

Revelação do Ano Ana Castela – Vencedora

Bala Desejo

Jovem Dionísio

Mari Fernandes

Nattanzinho

Rachel Reis

Tasha & Tracie

Urias

Artista do Ano Anitta – Vencedora

Gloria Groove

Gusttavo Lima

Jão

João Gomes

L7nnon

Ludmilla

Luísa Sonza

Voz do Ano Anitta

Gloria Groove – Vencedora

IZA

Jão

Liniker

Ludmilla

Luísa Sonza

Marisa Monte

Show do Ano Alexandre Pires e Seu Jorge – Vencedores

Caetano Veloso

Djonga

Emicida

Jão

Ludmilla

Marisa Monte

Thiaguinho

Hit do Ano Acorda Pedrinho – Jovem Dionísio

Dançarina – Pedro Sampaio e MC Pedrinho

Desenrola Bate Joga de Ladin (Part. DJ Biel do Furduncinho) – L7nnon, Os Hawaianos e DJ

Envolver – Anitta

Idiota – Jão

Maldivas – Ludmilla – Vencedora

Malvadão 3 – Xamã, Gustah e Neo Beats

Vermelho – Gloria Groove

Clipe TVZ do Ano A Queda – Gloria Groove

Acorda Pedrinho – Jovem Dionísio

Boys Don’t Cry – Anitta – Vencedora

Cachorrinhas – Luísa Sonza

Envolver – Anitta

Fé – IZA

Idiota – Jão

Vermelho — Gloria Groove

CATEGORIAS TÉCNICAS

Instrumentista do Ano Amaro Freitas

Castilhol

Hamilton de Holanda

Jonathan Ferr

Kiko Dinucci

Mateus Asato

Pretinho da Serrinha – Vencedor

Silvanny Sivuca

Capa do Ano Fé – Iza – Vencedora

Fúria – Urias

Lady Leste – Gloria Groove

LUME – Filipe Ret

Portas – Marisa Monte

QVVJFA? – Baco Exu do Blues

Urucum – Karol Conka

Versions of Me – Anitta

Produtor Musical do Ano Eduardo Pepato

Pablo Bispo

Papatinho – Vencedor

Prateado

Pupillo

Rafinha RSQ

Ruxell no Beat

Vhoor

