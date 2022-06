Confira as estreias de junho do Globoplay, Disney+ e Star+

GLOBOPLAY

1/6

Law and Order: SVU – T15 e 16 (série)

2/6

Sob Pressão – T5 (série)





6/6

Malhação 1996 (novela)

8/6

Hospital New Amsterdam – T3 (série)



21/6

Theodosia – Parte 1 (série)



27/6

Celebridade (novela)

Outros lançamentos de junho:

Killing Eve – T4 (série)

Cair em Tentação (novela)

Amor com Amor se Paga (novela)

Um Milhão de Coisas – T4 (série)

The Night Shift (série)

NCIS Hawai’i – Parte 2 (série)

Seal Team – Soldados de Elite – T3 (série)



DISNEY+

SÉRIES

Ms. Marvel: Guia Para Fãs (1º/6)

Ms. Marvel: Guia Para Fãs é um curta documental que explora com exclusividade os bastidores da série original Ms. Marvel, desde as origens nos quadrinhos até o desenvolvimento e produção da próxima trama da Marvel Studios no Disney+ .



Ms. Marvel (8/6)

Série original apresenta Kamala Khan, uma adolescente muçulmana de Jersey City. Ela adora jogar vídeo games e escrever fan fictions, além de ser fã de super heróis e ter uma imaginação sem limites – especialmente se tratando da Capitã Marvel. Kamala sente que não se encaixa na escola e às vezes, nem mesmo em casa, até ela descobrir que tem superpoderes como os heróis que sempre admirou.

Demolidor – Temporadas 1 à 3 (29/6)

Conheça a vida de Matt Murdock, um advogado durante o dia e vigilante à noite. Após perder a visão na infância, Murdock usa seus sentidos aguçados para combater o crime nas ruas de Nova York.

Jessica Jones – Temporadas 1 à 3 (29/6)

Quando uma tragédia põe fim à sua curta carreira como super heroína, Jessica se instala em Nova York e abre sua própria agência de detetives, acionada em casos envolvendo pessoas com habilidades especiais.

Luke Cage – Temporadas 1 e 2 (29/6)

Ao adquirir uma superforça e pele indestrutível após um experimento sabotado, Luke Cage se torna um fugitivo tentando reconstruir a vida no Harlem.

Punho de Ferro – Temporadas 1 e 2 (29/6)

O jato particular que transporta a família bilionária Rand cai misteriosamente no Himalaia. Quase vinte anos depois, Danny Rand, o único sobrevivente do acidente, retorna a Nova York como o imortal Punho de Ferro.

Os Defensores – Temporada 1 (29/6)

Os Defensores é a história do Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro, que formam um quarteto de heróis únicos com um mesmo objetivo: salvar a cidade de Nova York.

O Justiceiro – Temporadas 1 e 2 (29/6)

Frank Castle acredita que precisa se vingar dos criminosos responsáveis pelo trágico assassinato da sua família. No entanto, ele logo descobre uma enorme conspiração por trás dos eventos que aconteceram, envolvendo o tempo em que ele serviu à Marinha.

Recomeço em Família (15/6)

Recomeço em Família é sobre famílias cujos membros têm vidas pessoais tão agitadas que não têm mais contato uns com os outros. Em cada episódio, uma família deixa suas agendas lotadas, gadgets e distrações para trás para embarcar em uma viagem de uma semana liderada pelo guia do programa para se reconectar e reconstruir os laços familiares.

Baymax! (29/6)

Baymax!, do Walt Disney Animation Studios, retorna à fantástica cidade de San Fransokyo, onde o afável e inimitável agente pessoal de saúde, Baymax, se propõe a fazer o que faz de melhor: ajudar os outros. A série de seis episódios com aventuras sobre cuidados com a saúde apresenta personagens extraordinários que precisam da exclusiva abordagem de Baymax para se curar das maneiras mais inimagináveis.



1º/6

Cavalieri di Castelcorvo – Temporada 1

Puppy Dog Pals – Temporada 4

Planeta Selvagem: México – Temporada 4

Reabilitação Canina – Temporada 2

8/6

PJ Masks – Heróis de Pijama – Temporada 5

Vampirina – Temporada 3

Aprendendo Com Disney Junior – Temporada 3

Segredos do Fundo do Mar – Temporadas 3 e 4

15/6

Anfibilândia – Temporada 3

Spidey e Seus Amigos Espetaculares – Temporada 1

Congo Selvagem

Cargas Impossíveis – Temporada 1

22/6

Descobrindo a Índia – Temporada 1

Engenharia Fantástica – Temporada 1

24/6

Tigres Selvagens da Rússia (documentário)

Temporada 1

FILMES

A Extraordinária Garota Chamada Estrela em Hollywood (3/6)

A sequência de sucesso do Disney+ sobre Estrela, uma adolescente de voz ímpar e distinta, cuja bondade faz mágica na vida dos outros, que a acompanha de Mica, Arizona para um mundo maior de música, sonhos e possibilidades.



Rise (24/6)

Depois de emigrar da Nigéria para a Grécia, Vera e Charles Antetokounmpo lutaram para sobreviver e sustentar seus cinco filhos, vivendo sob a ameaça diária de deportação. Desesperados para obter a cidadania grega, eram prejudicados por um sistema que os impedia a cada tentativa, mas a visão, a determinação e a fé da família tiraram seus membros do anonimato para dar início às carreiras de três campeões da NBA.

Trevor: O Musical (24/6)

Trevor: o Musical, produzido pela RadicalMedia, gira em torno de um charmoso garoto de 13 anos e sua turbulenta jornada de autodescoberta. Após um incidente embaraçoso na escola, Trevor deve reunir coragem para seguir seu próprio caminho. O musical é baseado no curta-metragem vencedor do Oscar® de 1995 Trevor, que inspirou a criação da organização sem fins lucrativos The Trevor Project, a maior agência mundial de saúde mental e prevenção de suicídio para jovens LGBTQIA+

Ao Infinito e Além: Buzz e sua Jornada para ser Lightyear (10/6)

Ao Infinito e Além: Buzz e sua Jornada para ser Lightyear da Pixar Animation Studios explora a evolução de um ícone, seguindo a jornada de Buzz Lightyear, de brinquedo para Space Ranger que inspirou a criação deste brinquedo.

3/6

Jane Goodall: A Esperança

A Tática do Guepardo (filme)

8/6

O Sabor do Destino

Felinos da Tailândia (documentário)

24/6

A Última Peça

STAR+

SÉRIES

O Orville: Novos Horizontes (2/6)

Situado 400 anos no futuro, a série segue as aventuras de Orville, uma espaçonave exploratória de nível intermediário. Sua tripulação, humana e alienígena, enfrenta as maravilhas e perigos do espaço sideral.

Love, Vitor (15/6)

Nessa temporada, Victor fez uma jornada de autodescoberta – não apenas para decidir quem ele quer ser, mais do que ele quer ser. Com seus planos pós-escolares em perspectiva, Victor e seus amigos enfrentam novos problemas que precisam resolver para fazer as melhores escolhas para o futuro.



American Crime Story: Impeachment (15/6)

Terceira temporada da premiada franquia “American Crime Story” que se concentra em eventos épicos da história dos Estados Unidos. Composta por dez episódios de uma hora, esta temporada examina a crise nacional que viu o primeiro impeachment de um presidente dos EUA em mais de um século através do olhar de duas mulheres que não se centraram em dois eventos: Mônica Lewinsky, Linda Tripp e Paula Jones.

Only Murders in the Building (28/6)

Original Star Success Series, na segunda temporada, após a chocante morte de Bunny Folger, presidente do conselho de Arconia, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez), trabalharam incansavelmente para expor ou assassinar . Mais três complicações (infelizes) surgem: o trio é publicamente implicado no assassinato de Bunny, eles se tornam o foco de um podcast simultâneo, e eles têm que lidar com um grupo de vizinhos que pensam que eles são os assassinos.



Queens (1/6)

“Queens” segue quatro mulheres na casa dos 40 anos que se uniram para uma chance de recuperar sua fama e recuperar a influência que tinham nos anos 90, quando eram lendas no mundo do hip-hop. Apresentando música original interpretada pelas estrelas.

Mulher solteira bêbada (22/6)

Um incêndio forçou o viciado em drogas Sam, 20 e poucos anos, a voltar para a casa de sua mãe autoritária, Carol. Cercado por todos os gatinhos que queriam beber, Sam tenta deixar ou pior para trás e dar o seu melhor. Ou mais ou menos isso.

Family Guy (20/6)

“Family Guy” continua a entreter sua base de fãs com humor ousado, paródias insanas, animação espetacular e música original acompanhada por uma orquestra. Desde sua estrela, a série alcançou o status de cult entre os fãs, e sua estrela, A Missing Baby, ele se tornou uma das duas maiores personalidades da TV de todos os tempos.

1/6

Real Housewives of New Jersey (11ª temporada)

15/6

Listagem de milhões de dólares: Nova York (9ª temporada)

22/6

Cidade dos Anjos | Cidade da Morte (1ª Temporada)

Você viu esse homem? (Temporada 1)

American Crime Story (1ª e 2ª temporada)

29/6

Megaestruturas nazistas (4ª e 6ª temporadas)

Dentro da Dinastia da Coreia do Norte (1ª Temporada)

FILMES

Orgulho e sedução (3/6)

“Orgulho & Sedução” é uma comédia romântica moderna que tem um sentido diversificado e multicultural do mundo queer. Inspirada nos dilemas atemporais do clássico “Orgulho e Preconceito” de Jane Austen, a história gira em torno de dois melhores amigos (Joel Kim Booster e Bowen Yang) que decidem embarcar em uma lendária aventura de verão com a ajuda de um vinho rosé barato e barato. seu grupo eclético de amigos.

[ýoutube oO_lG7V9V2I]

crush (17/6)

Uma jovem aspirante a atleta e estudante do ensino médio foi obrigada, contra sua vontade, a ingressar na época de atletismo do ensino médio. No entanto, a situação não é totalmente ruim, pois lhe dá a oportunidade de perseguir uma garota porque ela já está por aí há muito tempo.

eu menina, eu princesa (24/6)

Esta é a história de Gabriela, uma sofrida mãe de gêmeos que desconhece que a angústia, a recorrente insônia e a autoflagelação impostas a uma mulher transexual, que foi designada lar ao nascer, se deve ao desejo reprimido de se expressar livremente como ou o que ela sentia que era: uma menina.

As Kardashians: um especial da ABC News (10/6)

Um vislumbre íntimo da família com fotos e vídeos raros. Nos últimos 15 anos, ajudamos famílias a compartilhar suas vidas privadas em reality shows. Além de redefinir o conceito de celebridade, criar novos pais de beleza e dominar a cultura pop, vimos a dinâmica familiar, a ascensão de suas empresas, a tensão entre manter ou não a privacidade e como os membros mais jovens navegaram pela fama.

3/6

Palm Springs

Brasil: O Filme

Pai em Dose Dupla

Pai em Dose Dupla 2

Para baixo ou amor

GI Joe: A Origem da Cobra

Sorte não amor

O Último Desafio

Espartalhões

O Atirador: O Extermínio Final

Matar o tempo

Garotas Selvagens

Meninos maus

10/6

Por amor

Culpado por Suspeita

Crimes de Primeiro Grau

O Céu de Outubro

Homem foguete

Uma Passagem

Para Wong Foo, Forced by Tudo! Julie Newmar

Lolo

17/6

Empoderado (2018)

Um Natal Brilhante

Referência silenciosa

Fonte da Vida

História verdadeira

Mapa de sexo

Em busca de Derrick Thomas

24/6

Querida Eleanor

rápido Vingança

Hitch – Conselheiro Amoroso

A Banana Split

O Castelo de Vidro

A Batida Perfeita

Nunca, raramente, às vezes, sempre

Despertar de um Homem

Sonho de uma noite de verão

Zeroville: Uma Vida em Hollywood

Estado de espirito

Câmara da Morte

História: Serena vs. árbitro