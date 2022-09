Confira as primeiras cenas de Travessia, nova novela das nove

‘Travessia’ será a novela que irá substituir ‘Pantanal’ no horário das nove. Escrita por Glória Perez com direção artística de Mauro Mendonça Filho, folhetim é estrelado por Lucy Alves, Chay Suede e Romulo Estrela. Nesta segunda-feira (05), o Gshow divulgou imagens inéditas da nova novela das nove.

+ Grazi Massafera aparece grávida nos bastidores de ‘Travessia’: “Chiara no forninho”

Travessia tem como ponto de partida da história uma ‘deepfake’. Um grupo de jovens, em Portugal, faz uma montagem de brincadeira, sem avaliar o quanto ela pode prejudicar a dona da imagem usada nessa montagem.

No interior do Maranhão, essa ação impacta e transforma radicalmente a vida de Brisa (Lucy Alves). A personagem se vê obrigada a encarar uma longa e complexa travessia para recuperar sua identidade e sua vida. Confira as primeiras cenas da trama:

Helô e Stenio estão de volta em ‘Travessia’ As primeiras fotos do famoso casal de ‘Salve Jorge’ foram divulgadas nesta segunda-feira (05). De acordo com o Gshow, Giovanna Antonelli e Alexandre Nero já estavam em estúdio gravando cenas de Helô e Stenio para ‘Travessia’. A delegada e o advogado retornam a trama escrita por Glória Perez, prometem divertir o público.

Giovanna passou por uma transformação que durou cerda de cinco horas para compor o visual de Dona Helô. A atriz, além de alongar os fios com 55 cm de cabelo, acobreou as mechas. Já Nero deixou o cabelo crescer e tirou o bigode que marcou o vilão de ‘Nos Tempos do Imperador’.

Helô e Stenio em Travessia. (Foto: Fábio Rocha/ TV Globo)

