Confira as vagas de emprego do Simm para esta terça-feira (18) em Salvador

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 39 vagas de emprego para esta quinta-feira (13). Os candidatos devem acessar o site www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via WhatsApp – a escolha é feita no momento do agendamento.

VAGAS

Ajudante de embalado

Ensino médio completo, sem experiência, vaga zoneada para moradores de Simões Filho.

Salário R$1.212,00 + benefícios

2 Vagas

Auxiliar administrativo (vaga temporária de 60 dias

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter conhecimento em Informática Avançada.

Salário R$1.400,00 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de manutenção predial

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Ensino médio completo, sem experiência, boa escrita, dicção , digitação e conhecimento Intermediário em Informática.

Salário a combinar + benefícios

15 Vagas

Atendente de telemarketing

Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: TER DOMÍNIO EM LIBRAS ( Lingua brasileira de sinais ), boa escrita, dicção e conhecimento Intermediário em Informática.

Salário a combinar + benefícios

20 Vagas

Agente Vendas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH A, possuir moto ou carro, vivência com vendas, desejável ser morador de Pirajá e região

Salário R$1.446,44 + benefícios

2 Vagas

Fiscal de Loja

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter fácil acesso a Lauro de Freitas e Conhecimento com Circuito fechado (CFTV), Curso atualizado de Segurança e ter disponibilidade de horário

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Açougueiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter fácil acesso aos bairros da Vitória, Pituba, Alphaville e Ondina, disponibilidade de horário

Salário a combinar + benefícios

8 Vagas

Recepcionista de hotel

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar à noite, ter fácil acesso a região da Suburbana ou Cidade baixa.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário R$1.212,00 + benefícios

1 Vaga

Técnico de informática (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário a combinar + benefício

1 Vaga

Técnico em Enfermagem do Trabalho (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, curso na área e Coren atualizado.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar financeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento em Excel e conhecimento no sistema Sienge.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga