Confira como foi agenda dos candidatos ao GDF nesta terça-feira (13/9)

Candidatos ao Governo do Distrito Federal circularam pelas ruas da capital, nesta terça-feira (13/9), com a intenção de angariar votos para o próximo 2 de outubro, data das eleições de 2022. Os postulantes estão em campanha pela cidade desde 16 de agosto.

A reportagem está cobrindo a agenda dos seis candidatos mais bem pontuados nas pesquisas Metrópoles/Ideia.

Ibaneis Rocha (MDB) Ibaneis Rocha, candidato à reeleição ao Palácio do Buriti pelo MDB, participou de Entrevista ao DFTV 1, da Rede Globo, às 11h45. Na oportunidade, o emedebista falou sobre a criação de 14 novos postos de atendimento para o CadÚnico e o apoio de 100 novas agência do Banco de Brasília (BRB) que vão auxiliar a população que necessita de benefícios sociais.

À tarde, Ibaneis participou da sabatina do Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF (Sinduscon). Na ocasião, falou sobre a possibilidade de revisar a Lei de Uso e Ocupação do Solo do DF (Luos). “Talvez a gente encaminhe, ainda este ano, uma renovação da Luos para que tenhamos uma legislação capaz de atender as demandas da cidade”, salientou.

Leila Barros (PDT) A candidata do PDT, Leila Barros, participou, pela manhã, de panfletagem no comércio do Itapoã. Logo depois respondeu, em uma rede social, a perguntas feitas por seguidores.

Izalci Lucas (PSDB) O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) pelo PSDB, Izalci Lucas, caminhou pela Feira dos Goianos, em Taguatinga Norte. Na oportunidade, cumprimentou feirantes e a comunidade que passava por lá, ouvindo demandas e sugestões.

Também visitou uma loja de acessórios veiculares, onde conversou com o proprietário e funcionários sobre os projetos de governo. À tarde, o candidato foi à sabatina do Sinduscon e defendeu o “papel fundamental da infraestrutura urbana”. “Não adianta só obra, você tem que garantir que ela entre funcionamento depois da conclusão”.

Leandro Grass (PV) Pela manhã, Grass participou da sabatina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Distrito Federal (OAB-DF) e, pela tarde, o deputado distrital foi à sessão ordinária no plenário da CLDF. Depois participou do encontro com os candidatos ao GDF, no Sinduscon, onde prometeu criar, caso eleito, um comitê de enfrentamento à grilagem nos primeiros meses de governo. Também disse que irá priorizar a desburocratização, mas com transparência. “A cidade precisa crescer de maneira ordenada, legal e seguindo as normas”, pontuou.

Keka Bagno (PSol) Keka Bagno esteve na Universidade de Brasília (UnB), participou da sabatina no Sinduscon e, depois, de uma entrevista na OAB-DF.

Paulo Octávio (PSD) Paulo Octávio tomou café da manhã com a Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos (ADEP-DF), juntamente com a Associação dos procuradores (APDF). À tarde o candidato foi ao encontro com dirigentes de entidades do mercado da construção civil, no Sinduscon, e defendeu a construção de dois hospitais e de um anel viário. “O desafio habitacional de Brasília é muito grande. A cidade cresce 1% ao ano”, disse.

