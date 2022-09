Confira detalhes da trama de ‘Travessia’, nova novela das nove da TV Globo

Brisa é uma jovem que cresceu órfã, no interior do Maranhão, e encontrou forças nesta ausência familiar para se tornar uma mulher determinada e batalhadora. Já Ari, é filho de dona Núbia, uma comerciante local que dedicou a vida inteira para dar um futuro melhor para o rapaz. Com incentivo de Dante, Ari estudou e se formou arquitetura.

Os dois cresceram juntos, às margens dos lençóis maranhenses. A implicância que tinham quando crianças, gradualmente, se tornou amor. Quando a história de ‘Travessia’ começa, Ari, Brisa e Tonho, filho do casal, já moram juntos há algum tempo e estão prestes a oficializar o casamento.

Porém, a ideia da festa do casamento se torna distante quando Ari recebe a oportunidade de viajar para o Rio de Janeiro. Protetor ferrenho do patrimônio histórico maranhense, o rapaz poderá investigar mais de perto a construtora Guerra, que está planejando derrubar um casarão histórico para a construção de um shopping.

Prontos para descobrir a #Travessia da Brisa? A @LucyAlves conta um pouco pra gente! Não esqueçam: dia 10 tem a sua nova novela das 9 aqui na minha telinha! pic.twitter.com/bSYAdVRlOQ

— TV Globo (@tvglobo) September 29, 2022

Lá ele também poderá reencontrar o professor Dante, figura que se tornou referência de vida para Ari e que está na cidade maravilhosa para cuidar da saúde. Porém, a viagem acabará se tornando uma grande confusão. Brisa estranha as atitudes de Ari, que manda cada vez menos notícias.

Preocupada com o rapaz, a maranhense decide ir atrás dele. Na rodoviária de São Luís, Brisa se vê no meio de uma grande confusão: pessoas a acusando de ser uma sequestradora de crianças! Trata-se de uma deep fake. Um vídeo editado de maneira irresponsável e o rosto da criminosa foi trocado pelo seu.

É neste momento que a vida de Brisa cruza com o de Oto, um hacker, que está numa missão secreta em São Luís. Ele consegue escapar do tumulto, mas não tem ideia de que Brisa está no porta-malas do seu carro. Agora, o pesadelo de ambos começa. Apesar do clima de desconfiança no ar, eles seguem juntos para o Rio de Janeiro.

DONELÔ (@gio_antonelli), você sempre será nossa musa! Dia 10 ela tá de volta. Quem também não vê a hora? #Travessia pic.twitter.com/tCke3MqTfH

— TV Globo (@tvglobo) September 29, 2022

No Rio de Janeiro, Ari conhece Chiara. O rapaz ainda tem sentimentos por Brisa, mas não quer perder as possibilidades que estão aparecendo à sua frente. Já Chiara, uma menina mimada e manipuladora, logo se interessa pelo rapaz. Ela é filha de Guerra, dono da construtora que quer destruir o casarão histórico de São Luís.

Num primeiro momento, Ari acredita ter a situação sob controle e que, ao se aproximar de Chiara, conseguirá as informações que precisa para não deixar que o patrimônio histórico seja destruído. Porém, o arquiteto logo perde controle, e sua relação com a moça ultrapassa o nível do flerte.

Enquanto isso, Brisa enfrentará enormes problemas que, inclusive, podem custar sua própria vida. Antes de ser surpreendida pelo tumulto, a maranhense avisa para Ari que está indo para o Rio de Janeiro. No entanto, para de dar notícias. No início, Ari até se preocupará com a mãe de seu filho, mas o tempo vai passando e o rapaz acaba se deixando levar pela atração que sente por Chiara.

Chiara tem tudo que quer, na hora que quer. Linda, confiante, ela pode trilhar qualquer caminho que escolher! Todo mundo preparado pra acompanhar #Travessia? Vem dia 10, @jadepicon pic.twitter.com/s6IW8wu3Du

— TV Globo (@tvglobo) September 27, 2022

Quando começa ‘Travessia’? ‘Travessia’ será a próxima novela que irá substituir ‘Pantanal’, no horário nobre da TV Globo. Escrita por Glória Perez e direção artística de Mauro Mendonça Filho, a novela contará a história de Brisa. A personagem de Lucy Alves verá sua vida virar de cabeça para baixo ao ser vítima de uma deep fake.

A cada dia que passa, novas chamadas de ‘Travessia’ são apresentadas, encantando o público. Algumas falam sobre a trama e outras nos falando um pouco mais sobre os personagens. Com isso, o folhetim está marcado para estrear dia 10 de outubro.

Apenas arrepiada e sem fôlego com essa chamada de #Travessia Vocês estão prontos pra conhecer essa história e esses personagens? Eu tô aqui contando os dias e só na ansiedade! Vem, dia 10! Vem, novelão pic.twitter.com/FjowJn8pyI

— TV Globo (@tvglobo) September 29, 2022

