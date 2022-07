Confira gabarito do simulado do concurso da Polícia Civil da Bahia

O CORREIO publicou nesta segunda-feira (18) simulado com 103 questões na versão digital do jornal para a preparação do concurso da Polícia Civil da Bahia. Abaixo você confere o gabarito de todas as questões do simulado, feito por professores do Curso Impacto (@curso_impacto):

Oito profissionais com vasta experiência no preparatório de concursos selecionaram e elaboraram todos os tópicos do conteúdo programático, com base em outras avaliações realizadas pelo Instituto organizado do certame. Não fez o simulado? Clique aqui e faça agora

O simulado também teve uma versão no jornal impresso. Abaixo o gabarito das 10 questões que foram publicadas no jornal impresso de segunda-feira (18).

1) Uma senha de banco é formada por 5 símbolos diferentes, sendo que os três primeiros são números de 0 a 9 e os dois últimos são vogais. Se Carlos lembra somente que o primeiro número é o 4, então o total de tentativas possíveis que ele pode digitar para encontrar a senha correta é:

A)720

B)1800

C)1440

D)180

E) 5760

Resposta: C

2. (IBFC/DPE/2019) Na empresa de Bruna, há um computador com Windows 10 usado por diferentes pessoas, que, ao usá-lo, nele se logam com seus próprios logins. Num dia desses, enquanto Bernardo continuava logado nesse computador, Bruna, apressada para imprimir um arquivo, copiou-o para o desktop, fez a impressão e lá deixou o arquivo. No dia seguinte, enquanto Rita utilizava o referido computador, Bruna precisou novamente do arquivo e pediu licença a Rita, que continuou logada, para copiá-lo para um pen drive. Porém, quando assumiu o controle do mouse e abriu o desktop, Bruna não encontrou o tal arquivo. Ninguém havia apagado um arquivo assim. Bruna não encontrou o arquivo porque:

a) arquivos gravados no desktop são deletados automaticamente de um dia para outro;

b) arquivos gravados no desktop de um usuário são deletados automaticamente quando um novo usuário faz login no mesmo computador;

c) o arquivo foi gravado no desktop de Bernardo, que é diferente do desktop de Rita;

d) Bruna não tinha senha de supervisor;

e) Rita não tinha senha de supervisor.

Resposta: C

3. (IBFC/Câmara de Feira de Santana/ – BA/2018) Um sistema de uma empresa está acessível aos seus colaboradores através da sua Intranet. Isso significa que

a) sistema pode ser acessado somente por colaboradores internos ou usuários previamente autorizados, e somente através da rede local da organização (o usuário deve estar fisicamente nas instalações da empresa).

b) qualquer usuário na Internet pode acessar o sistema.

c) faz parte da Deep Web.

d) o sistema pode ser acessado somente por usuários previamente autorizados, mas também pode ser possível o acesso através da Internet, dependendo de como a Intranet foi configurada.

e) as tecnologias utilizadas pela rede que armazena o sistema são diferentes das utilizadas na Internet.

Resposta: D

4- A antropologia forense permite a identificação dos seres humanos e ajuda a solucionar crimes. Em relação a esse tópico, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I – A identificação civil não pode ser atestada por carteira de identidade, sendo necessária a utilização de outros recursos para ser constatada.

II – A podoscopia é o principal método de identificação em cenas de crime por ser considerada um método prático e de fácil classificação.

III – O sistema dactiloscópico de Vucetich é uma forma confiável de se realizar a identificação criminal de suspeitos, mas é pouco utilizado por ser de difícil aplicação.

IV – A possibilidade do reconhecimento de suspeitos está previsto em lei no Brasil e é utilizada por ser um método prático e objetivo de identificação de suspeitos.

a) Apenas I e II estão corretas

b) Apenas I e IV estão corretas

c) Apenas IV está correta

d) Todas as afirmações estão corretas

e) Todas as afirmações estão incorretas

Resposta: E

5 – Um médico legista examina um cadáver encontrado por um vizinho da vítima que diz que o encontrou pendurado por um laço no pescoço. Durante a necropsia, constatou a presença um sulco horizontal de profundidade constante na região central do pescoço, manchas de hipóstase na metade inferior do corpo, petéquias na conjuntiva ocular e hematomas nos membros superiores. Sobre essa situação, marque a opção incorreta:

a) a presença de hematomas mostra indícios de que não seja suicídio, mas as manchas de hipóstase comprovam que a pessoa morreu na posição que foi encontrada

b) as lesões no pescoço são compatíveis com estrangulamento

c) o exame de corpo de delito mostra indícios de que pode ter sido homicídio e não suicídio

d) as manchas de hipóstase podem ser utilizadas para determinar em qual posição o cadáver ficou após a morte, mas não garantem que a pessoa não foi movida post mortem

e) Petéquias na conjuntiva ocular podem indicar que a morte foi por asfixia

Resposta: A

6. Considere a classificação dos atos administrativos quanto às prerrogativas com que atua a Administração. Assim, os atos X são aqueles praticados pela Administração com todas as prerrogativas e privilégios de autoridade e impostos unilateral e coercitivamente ao particular independentemente de autorização judicial, sendo regidos por um direito especial exorbitante do direito comum, porque os particulares não podem praticar atos semelhantes, a não ser por delegação do poder público. Dessa forma, é correto afirmar que os atos X são atos:

A) simples.

B) compostos.

C) de império.

D) de gestão.

E) de expediente

Resposta: C

7. Marque a resposta correta:

A) O artigo 4° da Constituição Federal preocupou-se fundamentalmente com a definição dos princípios que devem orientar o Estado brasileiro nas suas relações internacionais. Neste sentido, República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade americana de nações.

B) São Princípios fundamentais, dentre outros, a dignidade da pessoa humana, concessão de asilo político, garantir o desenvolvimento nacional.

C) O Brasil adotou como sistema de governo a República, o presidencialismo como forma de governo e a Federação como forma de Estado.

D) A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, dentre outros, pelos seguintes princípios: independência nacional; não-intervenção; cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; concessão de refúgio político.

E) No Brasil o Presidente da República acumula as funções de Chefe de Estado e Chefe de Governo. Ele atua como chefe de governo que mantém relação com Estados estrangeiros, e atua como chefe de Estado quando Decretar o estado de defesa e o estado de sitio

Resposta: B

8. Marque a resposta correta.

A) Na eleição Majoritária, perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito

B) O partido político, pessoa jurídica de direito público , destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal, podendo se equiparar às entidades paraestatais.

C) É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, admitida a sua celebração nas eleições proporcionais, com obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

D) Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados, dentre outras finalidades previstas em lei, na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, criados e executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério da agremiação, por instituto com personalidade jurídica própria presidido pela Secretária da Mulher, em nível nacional, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 2% do total.

E) O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30% (trinta por cento), proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário.

Resposta: E

9– No campo do direito penal, o fenômeno da sucessão de leis penais no tempo é resolvido pelos princípios da irretroatividade maléfica ou retroatividade benéfica. Segundo as prescrições do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940 e alterações), a aplicação retroativa de lei que não considera mais determinado fato como criminoso é causa

A) suspensiva da prescrição.

B) excludente de ilicitude.

C) excludente de tipicidade.

D) excludente de culpabilidade.

E) extintiva da punibilidade.

Resposta: E

10 – Conforme o artigo 317,§ 2°, do código penal brasileiro, se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, está praticando qual crime?

A) Corrupção ativa.

B) Concussão.

C) Corrupção passiva.

D) Corrupção ativa privilegiada.

E) Ativo-passivo.

Resposta: C