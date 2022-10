Confira o garimpo de moda feito por Paula Magalhães

Nota 10: Na sessão eleitoral um senhor chegou de muleta, com dificuldade para andar e todos a sua volta, quase em conjunto, ajudaram o idoso para que o mesmo conseguisse votar

Nota 0: As pessoas estão intolerantes e não se pode dar opinião contrária, que já resulta em briga. E olha que o assunto não era política, religião nem futebol. Sinal de alerta!

O eleito

O maiô a cada verão se consagra como a peça desejo da estação. Sua versatilidade é seu principal trunfo. Sai da praia para qualquer outro programa só com pequenas mudanças na produção. Se você está procurando um para chamar de seu, preste atenção na campanha da Das Águas (@dasaguasbrasil) fotografada por Vinicius Moreira, aqui em Salvador. O Vixe amou o modelito laranja (a cor do momento) com design diferenciado. Quer uma dica para usar? Aposta em uma calça pantalona de alfaiataria com ele, e o rolê a noite vai ficar mais elegante. Em tempo, a coleção de verão já está disponível no e-commerce da marca (dasaguas.com.br) e na loja LaBrand (@labrand.shop) na Oscar Freire, em Sampa.

Fashionismo

Boys descolados não subestimam o cinto esportivo. O acessório é capaz de ressignificar o visu rapidinho e deixar aquela produção tropical com uma estética mais urbana. Quem quer experimentar o poder da peça fashion, pode optar por um modelito de cor, como esse da C&A ( cea.com.br), que ainda tem uma vantagem: é amigo do bolso. Custa R$ 39,99.

Beeeem vibrante

Depois de um tempo sem usar salto alto, por conta da pandemia, aquele desejo de colocar o calçado para jogo é natural. Se você está a fim de entrar nessa onda, que tal eleger um modelo bem vibrante, para injetar alegria no look e deixá-lo bem conectado ao mood Verão? O vixe amou a aposta da Art em Pé (artempe.com.br). Preço: R$ 219,9.

Sexy na moda

Os corsets despontam com tudo, cada vez mais trabalhados, e batizados como aquelas peças certeiras para injetar sensualidade ao look de todo santo dia. Dica de stylist: combine o seu com uma sobreposição bem pensada, como um blazer oversized ou jaqueta esportiva. Onde achar? NO e-commerce da Blummer (blummer.com.br). O achado sai por R$ 299,9 e veste G.

Vem verão

Sol e praia. Tem combinação mais desejada nesses dias de calor que antecedem o Verão? Se você também quer externar esse desejo, nada melhor que apostar em um acessório que traduza bem esse espírito. Dá só uma espiadinha na bag garimpada no e-commerce da Shoptime (shoptime.com.br). Preço: R$55,9.

Tem que ter

Já foi o tempo que o blazer era aquela peça de escritório. Hoje, ele migra para os looks mais descolados na melhor vibe street wear. Boa dica é investir em um modelo oversized e colorido, como esse à venda na loja virtual da Shein (br.shein.com), que você leva para casa por R$ 127,99.