Confira o que abre e fecha em Salvador no feriado de Dois de Julho

O São João mal acabou e outro feriado já é celebrado no próximo sábado: o Dois de Julho, Dia da Independência da Bahia. Por conta da data festiva, o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos e lojas passarão por mudanças. Confira:

Shoppings

Shopping Barra

O Shopping Barra funcionará normalmente no feriado de Dois de Julho.

Lojas – 9h às 22h

Praça de Alimentação / fast food – 9h às 22h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – Funcionam a partir das 12h

Cinema – Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br.

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping

Os dois shoppings funcionam normalmente das 9 às 22h.

Shopping Bela Vista

O Shopping Bela ​​​​​​​Vista funcionará normalmente no 02 de julho, das 9h às 22h

Shopping Piedade

O Shopping Piedade funcionará normalmente das 09h às 20h.

Parque Shopping Bahia

No feriado da Independência da Bahia, o funcionamento do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, será normal, de 10h às 22h.

Vitória Boulevard

No sábado (2), feriado da Independência da Bahia, o Vitória Boulevard vai funcionar em horário normal, das 9h às 20h. A RedeMix, funcionará das 6h30 às 20h e a Drogaria São Paulo das 7h às 22h. Para os horários da Alpha Fitness, a programação está no site www.redealphafitness.com.br.

O feriado será de muita diversão para as crianças com a programação de férias do Vitória Boulevard. O evento gratuito terá oficinas recreativas, brinquedos infláveis e brincadeiras. As atividades acontecem de 2 a 10 de julho, das 15h às 19h, na Praça de Alimentação.

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 9h às 20h

RedeMix: 6h30 às 20h.

Drogaria São Paulo: 7h às 22h

Alpha Fitnes: acesso o site www.redealphafitness.com.br

Shopping Paseo

O Shopping Paseo também funciona normalmente no sábado (2).

Lojas e Quiosques – 9h às 20h

Restaurantes – 9h às 20h

∙ Programação do Cine Daten Paseo: conferir no site:

∙Academia Alpha Fitness: conferir horário no site: www.redealphafitness.com.br

∙ Ebateca: Consultar programação no Instagram @ebatecapremium

Shopping Paralela

No sábado (02), o Shopping Paralela funcionará das 9h às 22h.

Mercados

Pão de Açúcar

A loja do Pão de Açúcar localizada no Shopping da Bahia vai funcionar das 12h às 21h. Já a loja do Costa Azul, das 07h às 20h.

Ferreira Costa

No feriado de Dois de Julho, o Ferreira Costa funcionará das 8h às 21h

Bancos

Conforme previsto em Resolução do Conselho Monetário Nacional de 2002, não são considerados dias úteis para fins de operação bancária sábados, domingos e feriados de âmbito nacional.

Além disso, não há expediente bancário nos feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais, exceto pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso a agências físicas. Já nas datas originais dos feriados municipais e estaduais que tenham sido antecipados haverá atendimento bancário normal.

As contas que vencem nesses dias podem ser pagas no dia útil seguinte sem acréscimo de multas ou juros. Outra opção é o acesso a canais alternativos para realização de operações bancárias.

Internet banking, mobile banking, além de caixas eletrônicos podem ser utilizados para a maior parte das transações – como pagamento de contas, checagem de saldo e extrato, e transferências, por exemplo. Banco por telefone e correspondente também estão entre as alternativas de atendimento.

INSS

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) só funcionam de segunda a sexta. Já a Central 135 funciona normalmente do sábado (2), das 7h às 22h com atendimento personalizado e depois desse horário atendimento eletrônico.