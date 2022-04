Confira o que abre e fecha no feriado da Semana Santa em Salvador

A Páscoa e a Sexta-Feira da Paixão estão chegando e os baianos já se preparam para curtir o primeiro e, nacionalmente, único feriado prolongado de 2022. Da sexta-feira (15) a domingo (17), estabelecimentos como shoppings, supermercados e centros de compras funcionam com horários diferentes e alguns fazem programação especial para celebrar. Confira como será o acesso a estes locais nesta semana.

Shoppings

Salvador Shopping:

Sexta-Feira da Paixão (15)

Bompreço: 8h às 21h;

Espaço Gourmet: a partir das 12h;

Alimentação, Lazer, Lojas âncoras e megalojas, farmácias e Salvador Shopping Online/Drive Thru (apenas das lojas em funcionamento): 12h às 21h;

Cinemark: 14h às 22h;

Bancos, Correios, farmácias de manipulação, Lotérica, SAC, demais lojas e quiosques: fechados.



Sábado de Aleluia (16) – Funcionamento normal

Bompreço: 8h às 22h;

Todo o shopping: 9h às 22h;



Domingo de Páscoa (17)

Bompreço: 8h às 21h;

Alimentação, lazer e lojas âncoras: 12h às 21h;

Demais lojas e quiosques: 13h às 21h;

SAC, bancos, Correios e Lotéricas: fechados.



Salvador Norte Shopping



Sexta-Feira da Paixão (15)



Big Bompreço – 7h às 21h

Alimentação, Lazer, Lojas ncoras e Megalojas, Salões e Farmácias, Salvador Norte Online/Drive Thru (apenas lojas em funcionamento): das 12h às 21h;

Cinépolis: 13h30 às 22h;

Demais lojas e quiosques, Clivale e Caixa: fechados.



Sábado de Aleluia (16)

Big Bompreço – 9h às 22h

Shopping: Funcionamento normal: das 9h às 22h.



Domingo de Páscoa (17)



Big Bompreço: 8h às 21h.

Alimentação e Lazer: das 12h às 21h

Demais Lojas: das 13h às 21h



Até 17 de abril, os clientes que adquirirem R$80 em compras nos sites de compras do Salvador Shopping e Salvador Norte, ganharão uma garrafa de vinho italiano Rosso Beneventano (750 ml), com disponibilidade de um brinde por cliente. As compras devem ser feitas através dos sites www.salvadorshoppingonline.com.br e www.salvadornorteonline.com.br .

Shopping Paralela

Funcionam no feriado de sexta-feira (15) as lojas âncoras/megalojas, farmácia, supermercado, salão de beleza e academia das 13h às 21h. Praça de alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h. No sábado, o funcionamento é das 09h às 22h e o lazer das 12h às 22h. No domingo, o centro de compras abre das 13h às 21h. Praça de alimentação e lazer, das 12h às 21h. O cinema funciona conforme a programação disponível no site da UCI. Mais informações no http://www.shoppingparalela.com.br, no Instagram e Facebook.

Vitória Boulevard

Lojas e quiosques

Sexta-feira (15)– Fechadas.

Sábado (16) – Das 9h às 20h.

Domingo (17) – Fechadas.

Praça de alimentação

Sexta-feira (15)– Fechada.

Sábado (16) – Das 9h às 20h.

Domingo (17) – Das 12h às 19h.

Drogaria São Paulo

Sexta-feira (15) – Das 7h às 22h.

Sábado (16) – Das 7h às 22h.

Domingo (17) – Das 7h às 22h.

RedeMix

Sexta-feira (15)– Das 6h30 às 20h.

Sábado (16) – Das 6h30 às 21h.

Domingo (17) – Das 6h30 às 20h.

Alpha Fitness

Sexta-feira (15) – Fechada.

Sábado (16) – Das 8h às 14h.

Domingo (17) – Das 13h às 13h.

Shopping Piedade

Segunda a quinta-feira (11 a 14): funcionamento normal, das 9h às 22h.

Sexta-feira (15): funcionarão apenas as Lojas Americanas e Le Biscuit, das 9h às 17h.

Sábado (16): funcionamento normal, das 9h às 20h.

Domingo (17): funcionarão apenas as Lojas Americanas e Le Biscuit, das 9h às 17h.

Shopping Barra

Sexta-feira (15)

Lojas – Funcionarão as lojas âncoras (grandes redes), das 12h às 20h

Praça de Alimentação/fast food – Funciona das 12h às 20h

Drive thru – Funciona das 12h às 20h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – Funcionam a partir das 12h até 23h

Delivery – Funciona das 12h às 20h

Cinema – Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br.

Sábado (16)

Lojas – Funcionarão normalmente, das 9h às 22h

Praça de Alimentação / fast food – Funciona das 9h às 22h

Drive thru – Funciona das 9h às 22h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – Funcionam a partir das 12h

Delivery – Funciona das 9h às 22h

Cinema – Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br.

Domingo (17)

Lojas – Funcionarão das 12h às 20h

Praça de Alimentação / fast food – Funciona das 12h às 20h

Drive thru – Funciona das 12h às 20h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – Funcionam a partir das 12h

Delivery – Funciona das 12h às 20h

Cinema – Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br

Parada Encantada de Páscoa

O Shopping Barra promove um desfile gratuito nos dias 14, 16 e 17 de abril, com personagens fofíssimos, interação com a garotada para fotos e distribuição de orelhinhas de coelho, para deixar todo mundo no clima do feriado. Os pequenos poderão ainda participar da caça aos ovos. Nas lojas participantes, os ovinhos de chocolate serão uma surpresa à parte. O evento acontecerá na saída do Barra Gourmet no L1, às 14h; saída da Riachuelo no L2, às 16h; e saindo da Renner nos pisos L3 e L4, às 18h.

Shopping Itaigara

Sexta-feira (15)

Lojas e quiosques: Fechados

Praça de Alimentação – Não funcionará

Super Bompreço: Aberto das 7h às 18h

Bancos: Fechados

Lotérica: Fechada

Sábado (16)

Lojas e quiosques: Funcionarão das 9h às 20h

Praça de Alimentação – Funcionará das 9h às 20h

Super Bompreço: Aberto das 7h às 22h

Bancos: Não funcionam

Lotérica: Funciona das 9h às 15h30

Domingo (17)

Lojas e quiosques: Fechados

Praça de Alimentação – Fechada

Super Bompreço: Aberto das 7h às 18h

Bancos e Lotérica: Fechados

Center Lapa

O Shopping Center Lapa funcionará em horários diferenciados durante o feriado de Páscoa. Na Sexta-feira Santa (15), às Lojas Americanas, Riachuelo, C&A e Marisa funcionarão das 11 às 17h, Praça de Alimentação e Cinema, das 11 às 19h e as demais operações estarão fechadas. O expediente será normalizado no sábado (16), quando todas as lojas e quiosques funcionarão das 9h às 20h. Já no domingo de Páscoa (17), as Lojas Americanas, Riachuelo, C&A e Marisa funcionarão das 11 às 17h, Praça de Alimentação e Cinema, das 11 às 19h. Aos domingos o estacionamento é gratuito para clientes que realizarem compras acima de R$ 10.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento nas agências bancárias nos feriados de Sexta-feira da Paixão (15) e Tiradentes (21).

Por se tratar de feriados nacionais, não haverá expediente nas agências. No sexta (22), o atendimento ao público acontece normalmente.

Como de costume, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking).

“Os atendimentos pelo celular, pelo computador e telefônico (call centers) estão disponíveis e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário. Graças ao expressivo investimento dos bancos em tecnologia e automação (R$ 25,7 bilhões em 2020), os canais eletrônicos assumiram a condição de canal mais utilizado para as transações bancárias, por ser uma alternativa prática e extremamente segura”, explica o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria.

Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento nos dias 15 e 21 de abril poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil aos feriados, ou seja, nos dias 18 e 22 de abril. Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via Débito Direto Autorizado (DDA).

Agências do INSS

As agências do INSS da Bahia estarão fechadas para o atendimento ao público somente na sexta-feira (15) e voltam a funcionar normalmente na segunda (18). No sábado (16), a central 135 continuará atendendo.

Supermercados

Ferreira Costa

A loja estará fechada no feriado de sexta-feira (15). Sábado e domingo abre normalmente.

Repartições públicas

A Prefeitura de Salvador informou que as repartições públicas funcionam até quarta (13) e só retornam na segunda (18). Os serviços essenciais funcionarão em regime de plantão.