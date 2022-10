Confira o que os astros dizem sobre Jade Picon, estrela de Travessia

A novela mal começou, mas já podemos encontrar várias fotos deslumbrantes de Jade Picon nos bastidores das gravações de Travessia. Seu par romântico com Chay Suede já está dando o que falar!

Mas, afinal, o que os astros dizem sobre a nova atriz?

Quem é Jade Picon? Trata-se de uma influenciadora digital e empresária brasileira que fez parte do reality show Big Brother Brasil. Nascida em São Paulo em 24 de setembro de 2001, ela começou a carreira na web com apenas 9 anos. Desde então, Jade compartilha dicas de viagens, moda, música e beleza. Além disso, ela também possui um canal no YouTube e uma marca de roupas. Irmã do também influenciador digital Leo Picon, a jovem também é conhecida por ter sido namorada do ator e cantor João Guilherme.

O que mais predomina no mapa astral de Jade é o elemento Terra, com a austeridade e o foco no sucesso de sua Lua em Capricórnio.

