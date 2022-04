Nesta semana, alguns dos acontecimentos no agronegócio ganharam maior destaque entre os usuários e entusiastas desse setor. Confira abaixo as cinco notícias mais lidas do Agro Times: 5º lugar: Suzano (SUZB3) e ações do agronegócio mais indicadas entre 27 analistas para abril As commodities ainda continuam com a corda toda em abril e, por razões óbvias, o agronegócio brasileiro segue no […]