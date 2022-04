Na última semana, alguns dos acontecimentos no mundo das criptomoedas ganharam maior destaque entre os usuários e entusiastas desse setor. Confira abaixo as cinco notícias mais lidas do Crypto Times na primeira semana de abril: 5º lugar: Dogecoin (DOGE) tem novo aumento após Elon Musk se juntar ao comitê do Twitter (TWTR34) A criptomoeda de […]