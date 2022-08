Confira os grupos sorteados da Conference League 2022/2023

A Uefa sorteou nesta sexta-feira os grupos da Conference League 2022/2023. Essa será a segunda edição do torneio, considerado a competição de terceiro escalão da Europa, atrás da Champions League e da Europa League.

West Ham, provável novo destino do meia Lucas Paquetá, foi sorteado no grupo B com Anderlecht, da Bélgica; Steaua Bucaresti, da Romênia; e Silkeborg, da Dinamarca.

Já a Fiorentina acabou no grupo A, ao lado de Istambul Basaksehir, da Turquia; Hearts, da Escócia; e RFS, da Letônia.

O Villarreal, que chegou até às semifinais da última Liga dos Campeões, caiu no grupo grupo C, junto a Hapoel Beer-Sheva (Israel), Austria Viena (Áustria) e Lech Poznan (Polônia).

Os grupos da Liga dos Campeões e da Europa League também já estão sorteados.

Como funciona

O primeiro colocado de cada chave avança de forma direta para as oitavas de final, enquanto os segundos colocados disputam uma fase adicional contra os terceiros colocados da fase de grupos da Europa League. Quem passar dessa eliminatória se junta às oitavas da Conference.

Na edição passada, a Roma foi campeã após bater o Feyenoord, da Holanda, por 1 a 0. Nesta temporada, a final da competição será realizada na Eden Arena, em Praga, no dia 7 de junho.

Confira todos os grupos da Conference League:

Grupo A: Istanbul Basaksehir (Turquia), Fiorentina, Hearts (Escócia) e RFS (Letônia)

Grupo B: West Ham, Steaua Bucaresti (Romênia), Anderlecht (Bélgica) e Silkeborg (Dinamarca)





Grupo C: Villarreal, Hapoel Beer-Sheva (Israel), Austria Viena (Áustria) e Lech Poznan (Polônia)

Grupo D: Partizan Belgrado (Sérvia), Colônia, Nice e Slovácko (República Tcheca)

Grupo E: AZ Alkmaar (Holanda), Apollon Limassol (Chipre), Vaduz (Liechtenstein), Dnipro (Ucrânia)

Grupo F: Gent (Bélgica), Molde (Noruega), Shamrock Rovers (Irlanda) e Djurgarden (Suécia)

Grupo G: Slavia Praga (República Tcheca), Cluj (Romênia), Sivasspor (Turquia) e Ballkani (Kosovo)

Grupo H: Basel (Suíça), Slovan Bratislava (Eslováquia), Zalgiris Vilnius (Lituânia) e Pyunik (Armênia)