Confira os times em cada um dos potes do sorteio da Liga dos Campeões

Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Manchester City estão no pote dos cabeça de chave; Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilla no segundo pote do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, que será realizado nesta quinta-feira (25/8), às 13h pelo horário de Brasília, em Istambul, na Turquia.

O evento será transmitido pelo SBT Sports – em seu site, Facebook e YouTube – e pela TNT Sports (também no HBO Max).

Pote 1 (cabeças de chave)

Real Madrid (ESP)

Eintracht Frankfurt (ALE)

Manchester City (ING)

AC Milan (ITA)

Bayern de Munique (ALE)

Paris Saint-Germain (FRA)

Porto (POR)

Ajax (HOL)

Pote 2

Liverpool (ING)

Chelsea (ING)

Barcelona (ESP)

Juventus (ITA)

Atlético de Madrid (ESP)

Sevilla (ESP)

RB Leipzig (ALE)

Tottenham (ING)

Pote 3

Borussia Dortmund (ALE)

RB Salzburg (AUT)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Inter de Milão (ITA)

Napoli (ITA)

Benfica (POR)

Sporting Lisboa (POR)

Bayer Leverkusen (ALE)

Pote 4